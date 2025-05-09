〈陸股盤後〉三大指數量縮整理 創業板指領跌 滬指結束3連漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 16:10

‌



中國 A 股三大指數周五 (9 日) 全天弱勢震盪，創業板指領跌，上證指數(SSEC) 結束連 3 日漲勢。

滬指周五收低 0.3% 至 3342 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.69% 至 10,126.83 點，創業板指收跌 0.87% 至 2011.77 點，滬深兩市全天成交額合計人民幣 1.1920.22 兆元，較上一日量縮 1013.8 億元。

‌



大盤方面，半導體類股低迷，影視、AI 應用、腦機介面、機器人、零售族群跌幅居前，華虹跌近 10%，紡織、美容護理、銀行、ST 跟電力等類股則逆市走漲，萬事利等漲停，青島銀行漲逾 3%，江蘇銀行、建設銀行均漲逾 1% 且股價創歷史新高，ST 雪發等 30 多檔個股漲停。

資金流向方面，中航成飛以人民幣 91 億元成交額居首，之後是潤和軟體、新易盛、寧德時代、拓維訊息，成交額分別為 65.74 億元、60.98 億元、58.58 億元、57.8 億元。主力資金全天淨流入汽車整車、能源金屬、煤炭等族群，淨流出半導體跟航太航空等類股，比亞迪、科藍軟體、南部精工分別獲得淨流入 6.39 億元、5.23 億元、3.17 億元，而中航成飛、供銷大集、中芯國際則分別遭拋售 15.24 億元、10.60 億元、9.70 億元。

消息面上，中國海關總署周五公布，今年前 4 月中國貨物貿易進出口總值年增 2.4% 至人民幣 14.14 兆元，外貿延續平穩成長態勢，其中出口 8.39 兆元，成長 7.5%，進口 5.75 兆元，下降 4.2%。中國貨物貿易上月進出口 3.84 兆元，成長 5.6%，其中，出口 2.27 兆元，成長 9.3%，進口 1.57 兆元，成長 0.8%。

此外，中國工信部、商務部近日聯合印發通知，組織進行 2025 紡織服裝「優供給促升級」活動。通知提出深入推動紡織服飾增品種提品質創品牌「三品」行動，以消費升級引領紡織服飾產業升級。加強產業鏈上下游對接，提升協同創新效率，豐富優質產品供給，強化創意設計、金融保險、數位轉型服務等資源保障，促進產學研貫通，推動科技成果轉化，加速形成紡織業新質生產力。加強區域間和國家間交流合作，優化國內產業佈局，拓展國際市場，促進紡織服裝產業高品質發展。

國金證券投顧邱於表示，近期兩市量縮，族群進行輪動整理，大小指數都有表現。多指數技術出現強勢整理訊號，繼續看好反彈空間。不過，投資人也要注意到市場量縮、主要類股蓄勢待發，當下可能以震盪向上為主，切勿追高，關注 AI 和機器人類股的低接機會。興業證券也預估市場風格不會切換，科技股依舊具備彈性，申萬宏源則認為，市場調整為突破半年線及年線線後的回檔確認，短期料將維持震盪走勢。

渤海證券認為，考量到市場已對外部風險有所預期，且政府正有力推動中長期資金入市，中國央行的結構性工具也對資本市場進行底部流動性的支持，這些因素都讓 A 股流動性更具韌性，而伴隨財報季結束，融資可能也會終止流出過程，一旦市場有新的題材湧現，將為融資的流入創造新的契機。展望來看，結合基本面的壓力和流動性環境的增量預期，A 股市場將呈現下有底的特徵。