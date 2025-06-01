歐盟準備啟動反擊計畫！川普加倍鋼鋁關稅或「站不住腳」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-01 08:00

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美國總統川普宣布將鋼鐵與鋁的進口關稅由 25% 提高至 50%，此舉引發歐盟強烈不滿。歐洲委員會發言人對此表達「強烈遺憾」，指出這項決策破壞了雙方正在進行的談判努力，並增加全球經濟不確定性及企業營運成本。

歐盟委員會表示，已啟動內部磋商機制，準備對美國加稅行動做出反制回應。發言人警告，若美歐無法短期內達成共識，現行與額外反制措施將於 7 月 14 日正式啟動，甚至可能提前實施。

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此前，川普在賓州造訪美國鋼鐵公司時，親自宣布將把鋼鐵和鋁的進口關稅從目前的 25% 提高至 50%，6 月 4 日正式生效，並稱此舉是為了「保護美國鋼鐵產業免受外國競爭」。

同日，美國白宮也透過社群媒體強調，此一措施將下週生效，目的是防止「不公平貿易」損害美國本土產業。

參與歐美談判的官員認為，關稅於美國的法律不確定性，讓歐盟獲得新的談判籌碼。美國法院近期裁定，川普在實施「對等關稅」政策時逾越法定權限，並一度下令停止徵收，又於隔日上訴法院暫時恢復關稅效力。

歐盟官員表示，歐盟將爭取關稅互免，並持續進行談判。同時，歐盟官員也強調，在即將展開的新一輪談判中，不會對增值稅、數位稅及食品安全標準等議題做出讓步。

根據安排，歐盟與美國將於 6 月 3 日至 4 日，在巴黎舉行的經濟合作與發展組織（OECD）部長級會議期間，展開新一輪貿易談判。