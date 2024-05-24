美國降息預期提振 全球股票基金資金流入強勁

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 19:26

根據外媒周五 (24 日) 報導，全球股票基金在截至 5 月 22 日的一周資金流入強勁，受惠對通膨放緩的樂觀情緒，以及聯準會 (Fed) 有望在今年下半年降息的預期。

根據理柏 (Lipper) 數據顯示，全球股票基金吸引 111 億美元的資金流入，較前一周增加 22%。美國股票基金獲得大部分資金流入，總計 99 億美元、歐洲股票基金吸金 46 億美元，而亞洲股票基金則流出 43 億美元。

受美國 4 月通膨數據提振，本周投資人樂觀情緒普遍瀰漫，數據暗示美國經濟恢復下降趨勢。不過，周五市場情緒減弱，因全球股市下跌，強勁的美國經濟數據強化利率可能在較長時期內維持在高點的預期。

另外，針對特定部門的基金有不同的變動，礦業和技術板塊分別獲得 4.49 億美元和 2.9 億美元的流入。相較之下，工業和非必需消費品板塊分別面臨約 2 億美元的資金流出。

與此同時，全球債券基金也受惠，吸引 120 億美元資金，較前一周大幅增加，因投資人預期降息，需求持續強勁。

全球高收益債券基金的資金流入激增至 32 億美元，而政府公債基金則吸引了 12 億美元。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示：「固定收益仍是我們的首選資產類別，其中我們青睞優質債券。我們預估，隨著市場開始消化一個更有說服力的央行降息周期，未來幾個月優質債券殖利率將下降。 」

另一方面，貨幣市場基金在經歷前一個月的資金流出後，也獲得了 172 億美元的資金流入。

至於大宗商品領域，貴金屬基金連續第二周資金流入，增加 4.074 億美元，而能源基金則面臨約 1.5 億美元的淨賣出。