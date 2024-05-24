〈ESG狂潮〉富旺台中高鐵首座ESG商城上梁 拚Q4完工試營運開啟新里程

富旺 ( 6219-TW ) 位於台中高鐵特區首座 ESG 高鐵商城，今 (24) 日上午舉行上梁典禮。富旺總經理林宗毅率領團隊出席，不僅宣告硬體結構即將完成，見證富旺歷史性的一刻，正式宣告跨足商場開發，朝向多角化經營邁進一大步。

富旺主管指出，進駐廠商以多元共融為主軸，營造一個親子同樂的全齡商場。不僅如此，富旺也秉持著 ESG 永續發展的理念，打造台中高鐵商場成為首座符合 ESG 要求的商場，一方面，停車場設置電動車超充充電樁，採綠建築設計，設置植生牆、雨水回收系統、太陽能板、省水設備、LED 節能燈具、模矩化外牆、八米退縮綠色親子廊道等，另一方面，進駐廠商也將有提供碳足跡履歷，真正落實 ESG 永續發展精神。