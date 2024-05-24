〈ESG狂潮〉富旺台中高鐵首座ESG商城上梁 拚Q4完工試營運開啟新里程
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 19:06
富旺 (6219-TW) 位於台中高鐵特區首座 ESG 高鐵商城，今 (24) 日上午舉行上梁典禮。富旺總經理林宗毅率領團隊出席，不僅宣告硬體結構即將完成，見證富旺歷史性的一刻，正式宣告跨足商場開發，朝向多角化經營邁進一大步。
富旺指出，富旺台中高鐵特區首座 ESG 高鐵商城，預計於今年第四季完工試營運，打造台中高鐵商圈新地標。
富旺指出，台中高鐵商城在 2023 年第三季開工，規劃為平面 1 樓街邊店，擁有 26 個單元商場，最小 50 坪、最大 280 坪，總開發面積 5429 坪，年租金收益約達 7800 萬元，目前已有多家國內外知名品牌廠商洽談進駐。
富旺主管指出，進駐廠商以多元共融為主軸，營造一個親子同樂的全齡商場。不僅如此，富旺也秉持著 ESG 永續發展的理念，打造台中高鐵商場成為首座符合 ESG 要求的商場，一方面，停車場設置電動車超充充電樁，採綠建築設計，設置植生牆、雨水回收系統、太陽能板、省水設備、LED 節能燈具、模矩化外牆、八米退縮綠色親子廊道等，另一方面，進駐廠商也將有提供碳足跡履歷，真正落實 ESG 永續發展精神。
展望未來，富旺有信心台中高鐵商城啟動後，將成為公司穩健成長的小金雞外，加上 5 月 15 日高雄微美居御金特區如預期進度正式取得使用執照，隨著新成屋持續交屋入帳，將助攻營運向上動能。
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