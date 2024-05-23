〈台幣〉輝達報佳音股匯齊揚 連2升收32.246元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 19:46

輝達 (NVIDIA) 財報報佳音，台北股匯今 (23) 日連袂走強，大盤站上 21600 點關卡，在外資回頭匯入下，新台幣兌美元匯率一度逼近 32.2 元整數關卡，但終場升幅收斂，收在 32.246 元，升值 2.9 分，為連 2 升，台北及元太外匯市場總成交值略增至 15.27 億美元。

新台幣兌美元今天以 32.29 元開盤，最高來到 32.213 元，升值 6.2 分，匯銀人士指出，外資今天匯入態勢明確，但量能仍不如上週來得大，此外，出口商適逢月底，也有實質的拋匯需求，帶動新台幣匯率走揚，預期近日「量會再出來」，為新台幣走勢提供支撐。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.2%，主要亞幣漲跌互見，新台幣表現有撐，升值 0.09%，韓元亦升 0.04%，歐元、日元貶值幅度較重，分別貶 0.27%、0.23%，新加坡幣貶 0.16%，人民幣也貶 0.07%。