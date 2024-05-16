〈房產〉預售屋推案量及成交指標下滑 住展風向球4月燈號降回綠燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-16 11:39

新建案在北台灣市場指標的「住展風向球」，3 月上演 16 年大驚奇熱絡黃紅燈，4 月的後 329 檔期階段降回穩定綠燈，六大構成項目呈現「一升、三平、二降」，走升的為來客組數分數，持平的是新成屋戶數、待售建案個案數、議價率分數，而預售屋推案量、成交組數分數下滑，燈號也降回綠燈。

住展調查顯示，2024 年 4 月的供給面上，預售推案量 800 多億元，相比 3 月減近 3 成，住展發言人陳炳辰指出，建商一方面有趕不及申請建照或設置接待中心情形，另一方面看好價量後市，倒不急於一時。而仍按計畫公開指標大案有台北市南港區的「國協天悅」、桃園市八德區「合雄大境」、新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶 6 區 2 號」，還有台北市北士科重劃區破 100 億元商辦案「遠雄商舟」，另有 10 多案均是數十億元的量能。

北台灣 4 月新成屋戶數仍在 100 多戶，與上月持平，再過，不到兩個月囤房稅 2.0 就要登場，即便房市走熱，建商也無意硬碰硬，先建後售依然為特定區域或個案規劃，起伏不大。

住展調查，4 月議價率分數持平，數據顯示議價幅度維持一成以內，陳炳辰表示，買方殺紅了眼的搶房姿態，建商看在眼裡，不僅不必讓利，還不乏調價情況，反正有低首付特效藥，購屋族群對於高房價閉著眼吞，議價空間窄化不意外。

陳炳辰分析，2024 年房市 520 檔期預估新案推案量將突破 2000 億元大關，達 2134.6 億元，為 2021 年以來高點，上半年房市有望一如預期暢旺，下半年接續上場生力軍還可期待台北市中山區、新北市板橋區、桃園 市的青埔與楊梅，和新竹縣寶山鄉、基隆市的暖暖區等。短期沒有直接利空干擾下，整個龍年房市或都顯樂觀。