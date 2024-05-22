信義房屋：2024年全台房市將呈「價量緩增」格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 17:08

上市房仲業信義房屋 (9940-TW)) 今 (23) 日召開股東常會，信義房屋並看好台灣經濟成長，2024 年全台房市將呈「價量緩增」，而信義房屋在強化體質、且優化數位科技下，今年房仲、代銷事業 仍將追求成長。

信義房屋 2023 年營收 142.05 億元，稅後純益 17.61 億元、每股純益達 2.39 元，今天會中並通過配發每股 1.6 元股息，以今天信義房屋收盤價 32.85 元計算，股息現金殖利率爲 4.87%。

信義房屋指出，2023 年海內外面臨高通膨壓力、地緣政治緊張加劇等總體經濟因素影響下，使得國內房地產市場在上半年受到明顯影響，仲介事業交易量一度延續前一年度房市低迷買氣，但信義仲介在持續調整分店經營體質及優化數位科技應用，透過 AI 智能配案等數位工具及線下同仁服務相互配合下，又有全房產通路服務。

同時，2023 年下半年政策不確定因素減少，新青安房貸政策帶動剛性需求及觀望買盤回籠，儘管房市交易整體呈現量縮 3.5%，信義仲介營收逆勢年增 4%、信義代銷則年增 11%。中國大陸經濟下行壓力持續，房地產不振與消費內需不足互相影響，大陸仲介仍透過體質調整，經營相較去年同期呈現增長；日本信義方面則透過跨國通路優勢，在經營量能擴張下，營收成長近 4 成。