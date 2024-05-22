〈美股早盤〉輝達財報、Fed會議紀錄即將出爐 主要指數平盤波動

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 21:39

另一方面，市場對居高不下的通膨前景也越來越緊張，這可能會阻止央行像預期的那樣儘早放鬆政策。英國最新數據顯示，上月通膨放緩程度低於預期，而聯準會 (Fed) 決策者一再暗示，有必要在降息問題上採取觀望態度。

Sevens Report 的 Tom Essaye 在給客戶的一份報告中表示：「由於股市處於創紀錄高位，投資人需要看到經濟數據仍然保持黃金狀態，Fed 不會出現任何鷹派意外，殖利率穩定，零售商獲利良好，AI 領頭羊輝達給出穩健的財測，才能有意義地超越當前水準。」

幾個小時前，紐西蘭央行維持利率不變，並暗示將在更長時間內維持緊縮政策。Fed 理事華勒昨日表示需要看到更多良好的通膨數據，才能開始降息。定於周三晚些時候公布的 Fed 貨幣政策會議記錄可能會提供更多線索，了解決策者們的想法。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 利率策略主管 Richard McGuire 表示：「紐西蘭央行和英國的通膨數據都突顯出當前形勢令人擔憂的本質，投資人難以判斷外界期待已久的央行寬鬆周期的時機和程度。」

截至台北時間周三（22 日）21 時許：

焦點個股：

拼多多 (PDD-US) 早盤股價上漲 2.31%，至每股 148.81 美元

中國電商拼多多 (PDD Holdings) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠旗下國際購物網站 Temu 強勁表現，以及其中國電商平台祭出折扣奏效，該季營收翻倍成長、淨利年增逾兩倍，業績連續第五季打敗華爾街分析師預期。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 8.65%，至每股 142.38 美元

目標百貨周三公布的上季銷售額較去年同期衰減，且獲利未達到華爾街的預期，原因是消費者因高價而疲憊不堪，購買的非必需品和雜貨數量減少。這家總部位於明尼亞波利斯的折扣商店上季營收與預期基本一致。執行長康奈爾表示，該公司的業績反映了「非必需品類別持續疲軟的趨勢」。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.70%，至每股 184.43 美元

根據外媒報導，亞馬遜打算運用生成式人工智慧 (Generative AI) 升級 Alexa 語音助手，而且計劃推出月費訂閱制，已抵消該技術的成本。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：