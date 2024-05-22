〈美股早盤〉輝達財報、Fed會議紀錄即將出爐 主要指數平盤波動
鉅亨網新聞中心 2024-05-22 21:39
美股周三 (22 日) 平盤波動，投資人靜待盤後公布的輝達 (NVDA-US) 財報，觀察這家人工智慧 (AI) 晶片巨擘是否能保持今年股市漲勢。另外美國央行最新貨幣政策會議紀錄也將在稍晚公布，投資人將從中找尋未來利率路徑線索。
截稿前，道瓊工業指數跌近 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.04%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.6%。
美股開盤前主要指數期貨持平，標普 500 指數期貨小幅走低。輝達盤前股價小跌 0.4%，該公司業績被視為財報季壓軸，市場預估該公司上季營收將成長 243%，不過由於其股價今年已上漲 90%，要進一步上漲門檻恐怕不低。
另一方面，市場對居高不下的通膨前景也越來越緊張，這可能會阻止央行像預期的那樣儘早放鬆政策。英國最新數據顯示，上月通膨放緩程度低於預期，而聯準會 (Fed) 決策者一再暗示，有必要在降息問題上採取觀望態度。
Sevens Report 的 Tom Essaye 在給客戶的一份報告中表示：「由於股市處於創紀錄高位，投資人需要看到經濟數據仍然保持黃金狀態，Fed 不會出現任何鷹派意外，殖利率穩定，零售商獲利良好，AI 領頭羊輝達給出穩健的財測，才能有意義地超越當前水準。」
幾個小時前，紐西蘭央行維持利率不變，並暗示將在更長時間內維持緊縮政策。Fed 理事華勒昨日表示需要看到更多良好的通膨數據，才能開始降息。定於周三晚些時候公布的 Fed 貨幣政策會議記錄可能會提供更多線索，了解決策者們的想法。
荷蘭合作銀行 (Rabobank) 利率策略主管 Richard McGuire 表示：「紐西蘭央行和英國的通膨數據都突顯出當前形勢令人擔憂的本質，投資人難以判斷外界期待已久的央行寬鬆周期的時機和程度。」
截至台北時間周三（22 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 46.47 點或 0.12%，暫報 39,826.52 點
- 那斯達克綜合指數上漲 9.73 點或 0.06%，暫報 16,842.36 點
- 標普 500 指數下跌 3.84 點或 0.07%，暫報 5,317.57 點
- 費半上漲 49.89 點或 0.98%，暫報 5,124.29 點
- 台積電 ADR 上漲 2.18% 至每股 157.02 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.451%
- 紐約輕原油下跌 1.00% 至每桶 77.87 美元
- 布蘭特原油下跌 0.99% 至每桶 82.06 美元
- 黃金下跌 0.54% 至每盎司 2,412.90 美元
- 美元指數漲至 104.705
焦點個股：
拼多多 (PDD-US) 早盤股價上漲 2.31%，至每股 148.81 美元
中國電商拼多多 (PDD Holdings) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠旗下國際購物網站 Temu 強勁表現，以及其中國電商平台祭出折扣奏效，該季營收翻倍成長、淨利年增逾兩倍，業績連續第五季打敗華爾街分析師預期。
目標百貨 (TGT-US) 早盤股價下跌 8.65%，至每股 142.38 美元
目標百貨周三公布的上季銷售額較去年同期衰減，且獲利未達到華爾街的預期，原因是消費者因高價而疲憊不堪，購買的非必需品和雜貨數量減少。這家總部位於明尼亞波利斯的折扣商店上季營收與預期基本一致。執行長康奈爾表示，該公司的業績反映了「非必需品類別持續疲軟的趨勢」。
亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.70%，至每股 184.43 美元
根據外媒報導，亞馬遜打算運用生成式人工智慧 (Generative AI) 升級 Alexa 語音助手，而且計劃推出月費訂閱制，已抵消該技術的成本。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
花旗集團首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 認為，勞動市場惡化將導緻美國經濟迅速下滑。事實上，他認為今年稍後經濟將遭遇突然的懲罰。Hollenhorst 預測，失業率升至 4% 以上可能促使 Fed 最快在 7 月開始降息。整體而言，他認為 2024 年底前將降息四次。同時，Hollenhorst 表示，由於經濟硬著陸的前景和經濟活動的疲軟，7 月降息的可能性加大了。
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