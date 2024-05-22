〈財報〉拼多多上季業績超預期 淨利年增逾兩倍

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 20:03

中國電商拼多多 (PDD Holdings) 周三 (22 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，受惠旗下國際購物網站 Temu 強勁表現，以及其中國電商平台祭出折扣奏效，該季營收翻倍成長、淨利年增逾兩倍，業績連續第五季打敗華爾街分析師預期。

根據財報，拼多多第一季 (截至 3/31) 營收年增 131% 至人民幣 866.1 億元(以下單位皆同)，遠超分析師預期的 768.6 億元；該季營益年增 275% 至 259.7 億元、歸屬普通股股東淨利報 280 億元，年增 246%；Non-GAAP 調整後淨利年增 202% 至 306 億元，遠勝分析師預期的 155.3 億元。

圖：拼多多財報

另外，拼多多上季稀釋後每股獲利報 18.96 元，遠超去年同期的 5.55 元，增幅約在 2 倍；Non-GAAP 稀釋後每股獲利報 20.72 元，高於去年同期的 6.92 元。整體來看，這已經是拼多多連續第五季繳出亮眼成績，打敗分析師預期。

圖：拼多多財報

對於亮眼佳績，拼多多表示上季營收成長主要是因線上行銷服務和交易服務收入增加，其中交易服務營收暴增 327% 至 443.6 億元，打敗線上行銷業務成為該公司最大收入來源。具體來看，拼多多上季線上行銷服務與其他營收年增 56% 至 424.6 億元；交易服務營收年增 327% 至 443.6 億元。

圖：拼多多財報

值得注意的是，隨著營收大幅成長，拼多多第一季總成本也大幅成長 194% 至 326.9 億元。該公司對此表示，成本增加主要來自履約費用、支付處理費用、維護成本和呼叫中心費用增加。