〈大同法說〉新能源事業進軍海外 插旗綠能商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-22 18:33

大同 (2371-TW) 今 (22) 日召開法說會，總經理沈柏延指出，大同運用自主研發的技術，發展創能、儲能與智慧系統整合業務，結合光電、充電、儲能的光充儲應用參與能源轉型，同時積極布局海外市場，搶攻海外綠能商機。

大同說明，旗下新能源事業大同智能得標太平洋友邦包括帛琉、吐瓦魯以及馬紹爾群島等三國的設置光儲系統建置案，該案總裝置容量包含太陽能 520.32kWp、儲能 2027kWh ，預計 2024 年底完工，提供太陽能、儲能解決方案，期望藉此經驗朝關島及東南亞發展。

太陽能與儲能案場方面，大同表示目前穩定成長，大同智能目前持有 1465 個太陽能電廠，建置規模達 302MWp，儲能案場總建置量逾 122MWh，平均年發電量近 4 億度。