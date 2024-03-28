大同智能綠電攜手日月光旗下環鴻科技 簽署綠電轉供協議
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-28 14:22
大同 (2371-TW) 旗下新能源事業大同智能綠電宣布，繼完成與多家金融、製造與生技等產業綠電轉供服務後，日前再與日月光 (3711-TW) 子公司環鴻科技簽署綠電轉供協議。
環鴻科技為全球電子產品設計與製造服務大廠，此次除與大同智能簽署綠電轉供協議外，未來將持續提高再生能源使用量，同時攜手上、下游價值鏈與夥伴，朝淨零轉型目標邁進。
大同智能同時擁有售電業以及發電執照，大同在再生能源領域耕耘多年，在太陽能、儲能市場實績豐富。目前大同集團旗下持有太陽能電廠近 1500 場，累積建置規模超過 300MWp，年發電量近 4 億度。儲能方面，總建置量逾 122MWh，持有儲能電廠容量達 53.77MW。
4 月份起電價不分民生、工業拍板全面調漲，平均漲幅達 11%，用電大戶最高漲 25%，加上 2025 年開始課徵碳費，以及國際間碳關稅制度的要求，綠電需求持續看多。
大同表示，大同智能綠電供應量充足，提供包括創能、節能、用能、儲能的一站式能源解決方案服務，未來將積極爭取綠電商機。
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