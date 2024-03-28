大同智能綠電攜手日月光旗下環鴻科技 簽署綠電轉供協議

大同智能同時擁有售電業以及發電執照，大同在再生能源領域耕耘多年，在太陽能、儲能市場實績豐富。目前大同集團旗下持有太陽能電廠近 1500 場，累積建置規模超過 300MWp，年發電量近 4 億度。儲能方面，總建置量逾 122MWh，持有儲能電廠容量達 53.77MW。

4 月份起電價不分民生、工業拍板全面調漲，平均漲幅達 11%，用電大戶最高漲 25%，加上 2025 年開始課徵碳費，以及國際間碳關稅制度的要求，綠電需求持續看多。