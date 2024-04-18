大同變壓器事業傳捷報 北美UL認證到手搶攻兆元商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-18 16:00

大同 (2371-TW) 變壓器事業今 (18) 日傳來捷報，宣布正式取得北美變壓器 UL 實驗室認證，搶攻逾兆美元商機。旗下電力變壓器與配電變壓器全系列產品，除出貨至北美外，也與多個國際客戶洽談中，且隨著 UL 通過，與美國相關客戶訂單也進入最後合約階段。

大同提到，隨著取得北美 UL 認證，有信心搶攻美國 1.2 兆美元基礎建設法案，以及 4370 億美元抗通膨法案的大餅。根據外媒報導，在 1.2 兆元的基礎建設法案中，加州與德州獲得最高金額，因此大同推廣策略鎖定加州與德州，同時也看好美國市場將為大同打造高速成長的引擎，積極衝刺變壓器事業。

大同指出，全球從第 4 次工業革命進入 AI 高速算力時代，美國 AI 資料中心也快速發展，使得用電量急劇增加，因此能源轉型、電網汰舊換新需求強勁，變壓器也成為高價位的關鍵設備。