中鴻6月內銷盤價調漲300-500元 下游需求平穩回升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 16:26

中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日開出 6 月內銷盤價，考量近期下游需求平穩回升，熱軋、冷軋每公噸調漲 300 元、鍍鋅漲 500 元；7 月外銷仍依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，中國大陸國統局 1-4 月份粗鋼產量同比下降 3.0%，製造業 PMI 連續兩月保持擴張，鋼市供需持續改善，此外，大陸官方查緝非法出口，逃稅鋼材報價止步，鋼價底部有所支撐。

另一方面，煤鐵煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，中鴻認為，預示鋼市將持續改善，考量近期下游需求平穩回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價溫和調漲。

總體經濟方面，5 月 15 日歐盟最新預測將今年經濟成長上修至 1%，通膨則降至 2.7%，相較去年經濟停滯狀況已逐漸改善；美國經濟保持溫和成長，4 月份通膨率放緩，核心 CPI 更創 3 年新低，聯準會 (FED) 降息預期再度升溫。

另外，5 月 16 聯合國發布「2024 年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，上調今年全球經濟成長率預測至 2.7%，顯示全球經濟維持溫和復甦趨勢。