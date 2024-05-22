中鴻6月內銷盤價調漲300-500元 下游需求平穩回升
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 16:26
中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鴻 (2014-TW) 今 (22) 日開出 6 月內銷盤價，考量近期下游需求平穩回升，熱軋、冷軋每公噸調漲 300 元、鍍鋅漲 500 元；7 月外銷仍依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。
中鴻表示，中國大陸國統局 1-4 月份粗鋼產量同比下降 3.0%，製造業 PMI 連續兩月保持擴張，鋼市供需持續改善，此外，大陸官方查緝非法出口，逃稅鋼材報價止步，鋼價底部有所支撐。
另一方面，煤鐵煉鋼成本保持高位，指標鋼廠亦開出平高盤，中鴻認為，預示鋼市將持續改善，考量近期下游需求平穩回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，故本次盤價溫和調漲。
總體經濟方面，5 月 15 日歐盟最新預測將今年經濟成長上修至 1%，通膨則降至 2.7%，相較去年經濟停滯狀況已逐漸改善；美國經濟保持溫和成長，4 月份通膨率放緩，核心 CPI 更創 3 年新低，聯準會 (FED) 降息預期再度升溫。
另外，5 月 16 聯合國發布「2024 年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，上調今年全球經濟成長率預測至 2.7%，顯示全球經濟維持溫和復甦趨勢。
5 月 17 日大陸官方超長期特別國債 (30 年期) 進行首發，加上將推出保交房配套政策，以及人行設立人民幣 3000 億元保障性房屋再貸款、降低首付款比例和房貸利率下限等，預計將對其房地產業及經濟動能形成支撐，促進鋼材需求穩健復甦。
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