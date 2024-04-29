大同變壓器需求熱 Q2擴充產能完成 拚Q4出貨至美國認列營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-29 16:08

大同 (2371-TW) 近年積極切入重電領域，發言人丁爾昆表示，目前大同全系列變壓器已經取得美國 UL 實驗室認證，且斬獲美國訂單。面對變壓器需求熱，大同力拚第二季擴充產能 20 至 25%，並在第四季出貨至美國，有待帶動全年變壓器營收成長。

丁爾坤說明，大同為衝刺變壓器產能，將以添購生產設備、增加人力輪班班次，以及優化產線三個方向提升產能，力拚第二季擴充 20 至 25% 的產能。

丁爾昆表示，國內與美國變壓器供不應求，產線從原本的 1 班制提升至 1.5 班制，未來目標提升至 2 班制，同時，增加直立式捲軸器等生產設備。另外，在台電相關變壓器訂單 5、6 月出貨後，屆時將空出倉儲空間，作為生產使用。

丁爾昆進一步提到，電力變壓器接單後，通常需 1 年至 1 半的時間才能出貨，不過大同加速生產時程，第一筆訂單力拼在第四季出貨至美國，並認列營收。