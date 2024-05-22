債券ETF規模逼近2.5兆元 00937B追募195億元額度到位

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 18:36

聯準會降息時間遞延，但市場仍預期最快 9 月啟動降息，因此，投資人積極湧入債券 ETF 卡位未來降息行情，統計今年來整體債券 ETF(不含槓反型) 規模加逾 4300 億元，來到接近 2.5 兆元的水準，受益人數更是周周增，今年來累計增加逾 54.8 萬人，總人數突破 160 萬人大關，在市場需求旺盛下，債券 ETF 追募活動同樣積極。

其中，自去年 12 月掛牌以來持續受到投資人青睞的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 第 7 次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元，於 5 月 22 日起進行初級市場配售。

ETF 投資達人表示，自去年下半年聯準會降息風聲四起後，掀起債市投資熱潮，債券 ETF 同樣熱賣，雖然近期在通膨數據變化的牽動下，也令市場在調整降息時點預期的過程中為債市增添波動，不過，整體而言在聯準會對於降息不是不降，而是遞延的大方向下，仍持續吸引投資人透過債券 ETF 來掌握投資契機。

觀察今年來受益人數增加較多、超過萬人的債券 ETF 來看，清一色為長天期債 ETF，當中又尤以 00937B 人數增加超過 16 萬人最多，其次為國泰 20 年美債 (00687B-TW) 8.6 萬人與元大美債 20 年 (00679B-TW) 8.4 萬人。

ETF 投資達人進一步分析，00937B 之所以能獲得投資人青睞，主要歸功於其產品設計正好切中現階段投資人所需，以長天期 ESG BBB 投資級公司債為標的，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，可說是從源頭提升配息能力，一次滿足投資人對於長天期債券、收益水準、資產品質等需求，故持續吸引市場目光。