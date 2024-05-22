債券ETF規模逼近2.5兆元 00937B追募195億元額度到位
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-22 18:36
聯準會降息時間遞延，但市場仍預期最快 9 月啟動降息，因此，投資人積極湧入債券 ETF 卡位未來降息行情，統計今年來整體債券 ETF(不含槓反型) 規模加逾 4300 億元，來到接近 2.5 兆元的水準，受益人數更是周周增，今年來累計增加逾 54.8 萬人，總人數突破 160 萬人大關，在市場需求旺盛下，債券 ETF 追募活動同樣積極。
其中，自去年 12 月掛牌以來持續受到投資人青睞的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 第 7 次追加募集申請已獲核准，本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元，於 5 月 22 日起進行初級市場配售。
ETF 投資達人表示，自去年下半年聯準會降息風聲四起後，掀起債市投資熱潮，債券 ETF 同樣熱賣，雖然近期在通膨數據變化的牽動下，也令市場在調整降息時點預期的過程中為債市增添波動，不過，整體而言在聯準會對於降息不是不降，而是遞延的大方向下，仍持續吸引投資人透過債券 ETF 來掌握投資契機。
觀察今年來受益人數增加較多、超過萬人的債券 ETF 來看，清一色為長天期債 ETF，當中又尤以 00937B 人數增加超過 16 萬人最多，其次為國泰 20 年美債 (00687B-TW) 8.6 萬人與元大美債 20 年 (00679B-TW) 8.4 萬人。
ETF 投資達人進一步分析，00937B 之所以能獲得投資人青睞，主要歸功於其產品設計正好切中現階段投資人所需，以長天期 ESG BBB 投資級公司債為標的，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，可說是從源頭提升配息能力，一次滿足投資人對於長天期債券、收益水準、資產品質等需求，故持續吸引市場目光。
群益投信也在官網公告中提醒，因市場參與熱烈，請投資人密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性。有買進計畫的投資人，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。套利交易投資人，須留意溢價波動的風險。
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