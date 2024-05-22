光寶科攜手野灣野生動物醫院救助猛禽 守護台灣生物多樣性

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-22 18:58

光寶科 (2301-TW)、光寶文教基金會攜手 WildOne 野灣野生動物保育協會，認養野灣救傷照護的保育類猛禽，一同守護台灣生物多樣性。

光寶科特別點出救助猛禽的原因，2023 年董事長兼永續長宋明峰倡議循環經濟、避免過度消費而發起了「-1111 循寶夠物節」二手公益市集，將義賣所得全數捐贈給環保與公益相關的非營利組織，讓正向效益持續蔓延。

2024 年第一波捐贈，光寶科技與賽珍珠基金會合作，捐贈助學紅包，讓新二代弱勢家庭的孩童，也能過一個溫馨的年節。第二波則支持猛禽認養，讓珍貴的保育猛禽重回天空翱翔。

宋明峰說，「利他共好」是光寶的企業核心，生態則是所有共好的基礎。光寶科技與光寶文教基金會攜手野灣野生動物醫院，為保育類猛禽撐起救傷保護傘，讓生態關鍵物種重返山林。

光寶科進一步指出，除了救助猛禽，早在 2019 年光寶集團光林智能便已開始將自身的專利照明技術投入於海洋生態保育，研究開發全世界首創的海龜友善路燈；後續更將技術延伸應用至琉璃蟻害防制、陸蟹及雌光螢保育等各種生態場域，打造人與自然和諧共存的光環境。