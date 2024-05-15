債券ETF受益人數突破160萬人 這4檔續寫周周增紀錄

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 11:20

債券 ETF 買氣旺！根據集保中心最新公布的受益人數統計，今年來債券 ETF (不含槓反) 總受益人數呈現周周增加氣勢，截至 10 日已突破 160 萬人，今年來大增近 50.6 萬人，規模更來到 2.45 兆元。進一步攤開各檔產品受益人數增減狀況，共有 4 檔產品同步呈現受益人數周周增態勢，分別為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW) 和永豐 20 年美公債 (00857B-TW)。

再就今年至今受益人數增加超過萬人的榜單來看，這 4 檔債券 ETF 也名列榜上，且以 00937B 人氣最旺，今年來受益人數增加逾 15.7 萬人，更是唯一一檔今年來受益人數增逾 10 萬人的債券 ETF。

財富管理專家表示，聯準會預計首次降息的時間點遞延，市場已陸續調整預期，而在通膨有望逐漸緩解、下半年仍具降息契機下，也持續吸引資金前進債市卡位，進一步帶動債券 ETF 買氣，年至今規模與受益人數雙增。

從受益人數來看，長天期債仍是投資人的最愛，受益人數增加逾萬人的產品清一色為長天期公司債 ETF 和長天期美債 ETF，可見債息水準較高、資產品質佳，再加上長天期債後續受惠降息帶來的潛在資本利得契機是現階段投資人布局債市的心頭好。

群益 ESG 投等債 20+ ETF 經理人曾盈甄指出，鑒於利率再大幅上升的機會有限，雖然降息時間向後遞延，市場仍預估今年有 2 碼降息空間，同時經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，故資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍值關注。