債券ETF行情熱！5檔月月配大亂鬥 法人：可從5面向評估

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 15:02

不只高股息 ETF 要月月配，這股風潮也延燒至債券 ETF，且發行價格也越來越親民，目前市場上共有 5 檔債券月月配 ETF，包括中信高評級公司債 (00772B-TW)、中信優先金融債 (00773B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，以及即將募集的新兵中信優息投資級債 (00948B-TW)，均是金融債或是投資等級債產品，但因相似度高，法人建議，挑選時可從信評、違約風險、總報酬率、配息率、折溢價等面向挑選。

過往債券 ETF 多是法人大戶在投資，但隨著聯準會升息至高位，債券價格跌至 20 年新低，相對的債券殖利率也來到甜蜜點，看準台灣人喜愛高息的特性，各投信開始推廣債券 ETF，終於日漸獲得散戶投資人青睞。

去年問世的 00933B 及 00937B 皆採取 15 元發行價，而即將募集的 00948B 更是全台首檔 10 元計價的債券 ETF。

相較投資級債券信評約落在 BBB 級，00933B 平均信評為 A 級，安全性媲美公債，倒債風險更低，且據數據顯示，2023 年金融業違約率僅 0.39%，非金融業則高達 2.46%，若追求風險較低的穩健投資人，則可留意金融債。

而從總報酬率來看，也就是資本利得加上配息，各檔產品今年以來 (截至 5/13) 表現分歧，表現最佳的為 00933B，報酬率來到 2.97%，次佳的則是 00773B，也有 2.07% 的優良表現。但若單看配息率，投資等級債則勝出，00937B 近一期當期配息率來到 0.53%。

法人提醒，不論選擇哪檔產品，投資人都須留意「折溢價幅度」，避免市價過度脫離淨值，現買現虧，吃掉總報酬率。

債券月月配 ETF 比較

代碼 股票名稱 今年以來 報酬率 (%) 近一次 單次配息 (%) 近一月 折溢價 (%) 00933B 國泰 10Y + 金融債 2.97 0.42 0.01 00773B 中信優先金融債 2.07 0.39 0.04 00937B 群益 ESG 投等債 20+ 1.93 0.53 0.82 00772B 中信高評級公司債 -0.61 0.38 0.09 00948B 中信優息投資級債 - - -