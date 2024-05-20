債券殖利率高原區徘徊 投信法人鎖定債息搶推新基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 10:43

美國聯準會主席鮑爾日前談話指出，根據現有的經濟數據來看，他不認為聯準會下一個的決策會是升息，法人看好債券殖利率將在高原區徘徊，正是鎖定債息的好時機。聯邦投信推出聯邦美國優選投資等級債券基金正在募集中，準備成立；凱基投信也將推出凱基 A 級公司債 (00950B-TW)，預計 6 月 19 日開始募集，發行價 15 元也很親民。

聯邦投信表示，觀察 2000 年至今共有三次降息週期，若以彭博美國公司債指數為例，可觀察到第一次和第二次週期，美國聯準會的利率分別是 6.5% 和 5.25%。彭博美國公司債指數整個降息週期的累積報酬率分別是 43.65% 及 70.54%。若換算成年平均報酬率，則分別是 10.60% 及 7.45%。如此顯示，在高利率環境下，趁機布局投資等級債券的報酬率都是可以期待的。

聯邦投信更進一步說明，在聯準會利率走高至 10 多年來高點的時候，投資等級債券殖利率也同步攀高到了 10 多年來高點。以 5 月 4 日最新收盤的彭博美國公司債指數殖利率為例，其殖利率已經來到 5.52%，投資價值與機會可說雙雙浮現，非常值得投資人把握。聯邦美國優選投資等級債券基金正在募集中，投資人可乘勢參與未來可能降息啟動後的潛在資本利得空間。

凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金 (00950B) 預定經理人鄭翰紘表示，年初以來強勁的經濟表現使市場對積極降息的預期稍有降溫，最新的 Fed Watch 數據顯示，市場預期年底前有高機率降息 2 碼，從統計數據反映，第一次降息的月份最有可能出現在 9 月，第二次降息的月份則有高機率出現在 12 月，接下來即將來臨的 6、7 月例會，則有高機率維持利率不變。

面對利率市場變化莫測，如何鎖定高利率又能兼顧降低信用風險？鄭翰紘表示，00950B 所追蹤的彭博全球美元 A 級公司債券指數，聚焦成熟市場債券，截至 4 月底為止，總計 382 檔成分債，平均票息率 5.41%，平均殖利率 5.76%，最低信評介於 A- 至 A+，債券存續期間設定報酬 / 風險比最佳的中天期債券。