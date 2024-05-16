21檔債券ETF超級除息日將登場 00937B近5日日均量破13萬張

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-16 12:43

17 日可說是 5 月債券 ETF 的超級除息日，本月 27 檔中共有 21 檔集中在明日除息，當中 4 檔為月配型，分別為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、中信高評級公司債 (00772B-TW) 和中信優先金融債 (00773B-TW)，另 17 檔全為季配型 ETF，包括 00679B、00795B、00761B 等，投資人近期積極進場卡位，帶動 00937B 近 5 日平均成交量衝上 13.25 萬張，高居債券 ETF 之冠。

財富管理專家表示，隨著市場期待後續降息，加上債券 ETF 在收益分配上亦屬穩定，故自去年下半年起，吸引投資人搶進卡位，以期掌握未來降息帶來的資本利得空間，也順勢建立穩健收益來源，再者，隨月配型債券 ETF 檔數增加，也提供投資人讓資金運用更為靈活的管道。

其中以 00937B 人氣最旺，無論是規模或受益人數的增長狀況，今年來都居所有債券 ETF 之冠，加上其上市以來配息金額穩定，連續四次的金額都一樣為 0.084 元，市場交投也相當熱絡，00937B 近 5 日平均成交量約 13.25 萬張。

專家進一步指出，推測 00937B 之所以能聚集如此高人氣的理由有三，一為產品設計訴求符合市場所需，成分券為鎖定永續經營能力佳的 ESG 資優企業所發行之長天期 BBB 級公司債，並進一步精選票面利率大於 4.5% 以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為 15 元發行，入手門檻相對友善；三為上市以來配息金額穩定一致，讓投資人資金運用規劃上也相對不易受到影響。

另外三檔月配債券 ETF 近日成交狀況亦不俗，00933B 近五日均量為 2.9 萬張、00772B 為近 7790 張、00773B 為近 2794 張，在整體債券 ETF 中都屬前段班，也可窺見投資大眾對於月配型債券 ETF 的接受程度有所提升。

其他如 00679B、00795B 兩檔也將在 17 日除息的長天期美債 ETF，近日同樣交投活絡，顯見天期越長的債券 ETF，在現階段降息預期的驅動下，持續獲市場關注。

21 檔 5/17 除息的債券 ETF