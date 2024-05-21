本年度獲利料再創高！本田2024財年獲利創史上新高 專注加速轉型電動車

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 16:47

日本車廠本田 (HMC-US) 近日公佈 2024 財年 (2024 年 3 月止）財報，銷售收入與獲利均創下歷史新高，主要因為銷量增加、獲利能力改善以及匯兌收益，該車廠還預測明年 3 月為止的 2025 財年營業獲利將上看 1.42 兆日元。

本田 2023 財年營業獲利達 1 兆 3819 億日元，創下歷史新高，並較上一財年 7807 億日元成長 6.8%。

從全球銷量來看，本田在 2023 財年共賣出 410.9 萬輛汽車，年增率 11%，其中以北美市場表現最為強勁，油電混合車需求大增，年增率 36%，在美國銷量達 136 萬輛，在歐洲的年增率為 23%，亞洲尤其是中國的表現卻顯得不盡如人意。由於中國市場需求疲軟，本田在亞洲市場的銷量下滑 5.3% 至 165 萬輛。本田在中國銷量已經連 3 年下滑。

本田去年在中國銷量為 123.42 萬輛，年減率 10.12%，今年前 4 月本田在中國市場的終端汽車累計銷量為 28.07 萬輛，年減率 10.9%，廣汽本田跟東風本田銷量分別為 14.18 萬輛和 13.89 萬輛。

本田在中國市場的低迷表現歸因於中國電動車品牌的迅猛發展，中國電動車快速崛起，全面衝擊燃油車市場，即使日系車廠在電動車領域擁有一定的技術優勢，但在中國市場的電動車戰略不足，影響其市場地位。

為因應中國市場的挑戰，本田正加速向電動車轉型，上月推出全新電動車品牌「燁」，並在全球首發三款車型。新車款預計將由廣汽本田和東風本田生產，將在今年底和 2025 年上市。

本田希望其油電混合動力車 2030 在全球達到 200 萬輛，並藉此轉向純電動車，這一轉變對於本田到 2040 年逐步淘汰燃油車的計畫至關重要。

本田還打算在智慧化、自動駕駛等領域與中國優秀的專業廠商進行合作，以開放的姿態迎接全球智慧化浪潮。

面對中國電動車市場的激烈競爭，本田需要加快電動車戰略的實施，透過技術創新和市場開拓來穩固並拓展其市場地位。