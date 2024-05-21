本年度獲利料再創高！本田2024財年獲利創史上新高 專注加速轉型電動車
鉅亨網新聞中心 2024-05-21 16:47
日本車廠本田 (HMC-US) 近日公佈 2024 財年 (2024 年 3 月止）財報，銷售收入與獲利均創下歷史新高，主要因為銷量增加、獲利能力改善以及匯兌收益，該車廠還預測明年 3 月為止的 2025 財年營業獲利將上看 1.42 兆日元。
從全球銷量來看，本田在 2023 財年共賣出 410.9 萬輛汽車，年增率 11%，其中以北美市場表現最為強勁，油電混合車需求大增，年增率 36%，在美國銷量達 136 萬輛，在歐洲的年增率為 23%，亞洲尤其是中國的表現卻顯得不盡如人意。由於中國市場需求疲軟，本田在亞洲市場的銷量下滑 5.3% 至 165 萬輛。本田在中國銷量已經連 3 年下滑。
本田去年在中國銷量為 123.42 萬輛，年減率 10.12%，今年前 4 月本田在中國市場的終端汽車累計銷量為 28.07 萬輛，年減率 10.9%，廣汽本田跟東風本田銷量分別為 14.18 萬輛和 13.89 萬輛。
本田在中國市場的低迷表現歸因於中國電動車品牌的迅猛發展，中國電動車快速崛起，全面衝擊燃油車市場，即使日系車廠在電動車領域擁有一定的技術優勢，但在中國市場的電動車戰略不足，影響其市場地位。
為因應中國市場的挑戰，本田正加速向電動車轉型，上月推出全新電動車品牌「燁」，並在全球首發三款車型。新車款預計將由廣汽本田和東風本田生產，將在今年底和 2025 年上市。
本田希望其油電混合動力車 2030 在全球達到 200 萬輛，並藉此轉向純電動車，這一轉變對於本田到 2040 年逐步淘汰燃油車的計畫至關重要。
本田還打算在智慧化、自動駕駛等領域與中國優秀的專業廠商進行合作，以開放的姿態迎接全球智慧化浪潮。
面對中國電動車市場的激烈競爭，本田需要加快電動車戰略的實施，透過技術創新和市場開拓來穩固並拓展其市場地位。
未來，本田在全球市場的發展將取決於自身在電動車和智慧化領域的戰略執行力。
- 布里斯本房市搭奧運熱潮，線上說明會搶先機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇