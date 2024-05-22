用AI改作業！微軟、可汗強強聯手 免費AI助教全美上工

鉅亨網編譯許家華 2024-05-22 08:04

美國科技巨頭微軟 (MSFT-US)在 Build 大會上表示，微軟已與教育輔導機構可汗學院達成協議，可汗學院的人工智慧 (AI) 助理現在起將免費向美國負責幼兒園至 12 年級的教師開放。

微軟將免費提供其 Microsoft Azure 基礎設施的存取權限，以便教師可以免費使用可汗的 AI 學習輔助工具「Khanmigo for Teachers」，此前該工具最入門等級的訂閱費用是每月 4 美元，用以協助教師創建課程、分析學生表現、規劃作業，並提供教師提高自身學習能力和教學效率的機會。

可汗學院的 AI 助理 Khanmigo 可以協助學生理解和練習數學、英文等多種科目，也可以協助教師設計課程計畫，制定閱讀測驗內容，甚至依據學生的程度生成適宜的閱讀段落。該軟體不僅是聊天機器人，還提供特定 AI 工具，用於產生測驗和作業說明、起草課程計畫和制定推薦信，未來還能批改、審閱學生手寫的作業。

可汗學院創始人兼執行長 Sal Khan 表示：「希望老師在使用它後的幾個小時內就開始看到巨大的投資回報率。」

可汗學院提供 50 多種語言的服務，在全球擁有超過 1.7 億註冊用戶，它提供了數學、科學、程式設計等各種課程，讓全世界的學生都能免費學習。 雖然它以影片教學最為人所知，但其實它的互動練習平台也非常受歡迎。 在去年，OpenAI 已經選擇與可汗學院合作，來探索 ChatGPT 技術在教育領域的應用。

可汗 AI 助理 Khanmigo 一年前已在數百名師生中進行測試，目前已約有 6.5 萬名師生使用。

Sal Khan 表示，微軟和可汗學院也計劃透過微軟小型 AI 模型 Phi-3，為學生提供更多 AI 數學輔導。 相對於大模型，小語言模型是更有針對性的版本，它可以在使用更少量資料的情況下執行特定任務。