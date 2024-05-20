〈520就職〉兩頭都熱 房仲：相距16年今年可望再現「股房雙飛」格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 14:52

520 賴清德總統就職，房仲業者觀察股市與房市表現。結果顯示，2008-2020 年的四次大選中，僅 2008 年的股市、房市聯袂開紅盤，今年股市及房市的景氣都相對熱絡，今天台股收盤達 2 萬 1271.63 點，累計今年漲幅 19.1%，有機會睽違 16 年，再度繳出「股房雙飛」的好表現。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2007 美國的次貸風暴牽動全球經濟，但台灣直到 2008 年下半年才受金融海嘯襲擊，因此 2008 年 520 就職之前，股市、房市都還維持成長力道；而 2020 年股房雙黑，主要是該年度新冠疫情爆發，並開始封閉國境防疫，使就職的慶祝行情，被疫情恐慌掩蓋。

相較於 2020 年，2024 的大選年可謂春暖花開，股市方面，國內景氣揮別疫情後表現穩健，且產業投資旺盛，使台股穩坐 2 萬點以上。全台房市表現部份，物價上漲帶動抗通膨置產潮，加上新青安催化小資首購潮，因此近期房市買賣移轉量較去年同期大增，首季全台的買賣移轉量就多達約 8.1 萬棟，根據過往經驗，第二季量能多半較第一季成長，且 0403 地震又深化老宅的換屋潮及重建潮，預估今年第二季的買賣移轉量可望逾 8.5 萬棟，因此有機會睽違 16 年，再度締造 520 檔期股市房市同步走強的紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，展望房市後續走向，政策影響仍是關注焦點。賴總統選舉時，曾提出「房屋稅差別稅率」、「青年安心成家優惠貸款」及「百萬租屋家戶」等居住正義三大對策，基本上都是從原先的蔡政府施政擴大辦理，並無太多新的政策變數，因此往後房市也將延續前朝軌跡，朝溫和平穩的方向發展。