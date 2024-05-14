〈房產〉台南十大熱門申貸路段出爐 蛋白區買氣還比蛋黃區火熱
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 12:10
全台六都之一台南市受惠南科效應，帶動房市交易，房仲業者依聯徵中心統計，2023 年台南市最熱門申貸路段，冠軍路段為歸仁區高發二路，年度核貸筆數高人一等，突破 400 筆，榮登台南市 2023 年最熱門申貸路段冠軍寶座。
台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，歸仁區高發二路位屬台南高鐵特區，也是沙崙智慧綠能科學城所在地，高發二路鄰近台南三井 Outlet 及高鐵站，路段更聚集中研院南部院區、沙崙綠能科技示範場域，周邊還有成大沙崙醫院及陽明交通大學台南院區，龐大的產業與醫療就業人口成為購屋主力。
同時，台南歸仁區高發二路更擁有 Outlet 與高鐵站做為區域生活機能紅利，帶動自住及投資買氣力道強勁，近年光高鐵特區就有逾 2000 戶的推案量能，其中指標大案就包括位於高發二路上的「晶悅首發」及「達麗國家強棒」，主推 2-3 房低總價小宅，隨預售建案陸續完工，也展現出旺盛的買氣。
而排名第二的熱門路段北區文成一路，位屬鄭子寮重劃區，此一生活圈具備優質學區與成熟機能，區內高質感大樓林立，加上北外環快速道路開通可迅速連結南科，深受南科新貴青睞，發展為台南高級住宅區之一，該路段主要受 500 戶指標大案「遠雄北府苑」推升買氣，由大咖建商及建築大師聯手打造，每坪最高成交單價已站穩 4 字頭。
另外觀察 10 大熱門路段中，就有超過半數路段位於熱門重劃區，除了冠軍路段高鐵特區的高發二路，其他還包括鄭子寮重劃區的文成一路、東橋重劃區的東橋五路、南台南站重劃區的崇元一街、舉喜重劃區的萬年七街、九份子重劃區的生態街等，然而其中僅有 2 個蛋白重劃區平均房價不到千萬元可入手，其餘重劃區路段，平均總價均破千萬元以上。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新興重劃區建案具備未來增值潛力高、物件選擇多元、建築屋齡輕、路段街廓新穎等優勢，而最具吸引力的就是房價普遍比市區親民，因此磁吸不少小資族購屋進場，然而隨著台南房價持續高漲，以重劃區買氣熱度加上商圈成熟度到位，即便是蛋白重劃區，房價也隨之水漲船高，另一方面，台南有不少熱門重劃區是位處市區地段，不須等待商圈發展完備，即可享有現成的成熟生活機能，也讓這些市區重劃區房價，價格更具優勢。
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