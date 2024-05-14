〈房產〉全台房市3月預售揭露高達2135億元 爲預售實登以來單月次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 16:09

全台各縣市房市買氣持續熱絡，統計 2024 年 3 月單月預售實價揭露數量已達 1.3 萬件，金額高達 2135 億元，倘若排除平均地權條例修正案上路前一個月的大量上車潮，今年 3 月預售揭露的全台預售屋成交金額將是預售實價揭露以來的單月新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在在台預售屋的交易已經沒有預售換約買盤，當前的預售成交狀況與 2021 年第四季還有投資買盤時相當，顯示市場買氣高漲。

曾敬德表示，本來平均地權條例禁止換約轉售後，已經有效抑制短期投資的需求，不過在台股兩萬點、通膨等外力帶動下，房市又出現一波漲勢，有些預售案訴求低首付好上車，再加上房價上漲過程市場可能出現不買會更貴的氛圍，而有些區域仍有科技業投資等題材發酵，市場上有些「短投轉長投」的買盤上車走勢。

統計顯示，3 月的預售實價揭露件數達 1.3 萬件，年增幅度達到 62%，預售揭露的實價金額則達到 2135 億元，僅次於 2023 年 6 月平均地權條例上路前的 2370 億元，且政策上路後隔月 7 月就量縮到 1040 億元，顯見當前房市買氣相當暢旺。

若以區域表現來看，3 月預售市場表現最好的是桃園市，預售揭露 2600 餘件，成交金額 375 億元，其次是台中市的 2492 件成交金額 435 億元，新北市則揭露 1845 件揭露 390 億元，台北市雖然揭露件數最少，但仍揭露 162.4 億元。