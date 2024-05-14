美利率維持高位 法人：配置投資等級債券收益甜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 09:57

美國聯準會日前決議維持利率 5.25%-5.50% 不變，但每月將減持公債規模從 600 億降低至 250 億美元，放慢其縮表的步調，降低緊縮程度。法人預期整體債券殖利率將維持更長一段時間，此環境下固定收益資產將充分發揮其穩定收息的特質，其中投資等級債券因兼顧品質及收益，此刻相對更具投資吸引力。

過去在聯準會升息環境下，美國公債殖利率多呈現上移，但近期從經濟數據及聯準會的官員發言內容來看，目前市場共識較傾向排除繼續升息的可能性，且仍維持今年有降息的可能性。

聯邦投信投資研究團隊表示，在美國聯準會利率走高至 10 多年來高點的這個時候，投資等級債券殖利率也同步攀高到了 10 多年來高點。以 5 月 4 日收盤的彭博美國公司債指數殖利率為例，其殖利率已經來到 5.52%，投資價值與機會可說雙雙浮現，值得投資人把握。

且根據過往數據統計，升息停止後，投資等級債券的勝率高，假使投資投等債，其收益累積的複利效果也算穩定。

針對目前的投資趨勢，聯邦投信推出聯邦美國優選投資等級債券基金，該基金主要聚焦投資在美國債券市場，且主要配置在安全性較高的投資等級債券，並為投資人篩選出高市值與各產業領頭公司，以掌握利率高點投資債券的機會。