裕民、慧洋-KY獲納00944 後市旺季運價易漲難跌
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-20 12:45
野村臺灣趨勢動能高股息 ETF(00944-TW) 成分股名單公布，納入部分航運族群，包括長榮 (2603-TW) 、裕民 (2606-TW) 和慧洋 - KY(2637-TW)， 隨著海運族群即將進入第三季傳統旺季， 法人認為，無論是貨櫃或散裝，運價均有望易漲難跌，有助吸引多方買盤持續進場。
此次 00944 成分股變動自今日生效，其中，長榮不僅未遭元大台灣價值高息 ETF(00940-TW) 成分股刪除，更獲納入 00944 成分股，至於慧洋，則是首度獲納入 ETF。
慧洋前 4 月合併營收 65 億元，年增 21.45%，營業利益 21.12 億元，年增 166%，稅前盈餘 20.69 億元，年增 1189.35%，每股盈餘 2.77 元。
慧洋表示，世界各地的區域衝突持續，造成船舶繞道、週轉天數增加，目前又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求正在擴大，但疫情期間散裝新造船數量遭排擠，使今年散裝市場新增運力較過去幾年偏低，樂觀看後市營運。
慧洋今年尚有 1 艘超級極限型新船，預計上半年內交付，截至 4 月底，慧洋共有 135 艘船舶，平均船齡 8 年。
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