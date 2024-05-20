裕民、慧洋-KY獲納00944 後市旺季運價易漲難跌

此次 00944 成分股變動自今日生效，其中，長榮不僅未遭元大台灣價值高息 ETF( 00940-TW ) 成分股刪除，更獲納入 00944 成分股，至於慧洋，則是首度獲納入 ETF。

慧洋表示，世界各地的區域衝突持續，造成船舶繞道、週轉天數增加，目前又逢第二季南美穀物旺季，散裝船舶需求正在擴大，但疫情期間散裝新造船數量遭排擠，使今年散裝市場新增運力較過去幾年偏低，樂觀看後市營運。