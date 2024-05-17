〈英特爾CSR〉實踐負責任的AI 提供員工AI應用倫理和永續發展課程

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-17 12:37

英特爾 (INTC-US) 今 (17) 日發布《2023-2024 年企業責任報告》，內容指出，去年更新負責任的 AI 策略和原則，並首次推出為期 16 週（共 64 小時）的 AI 應用倫理和永續發展課程，為開發人員和 AI 使用者提供相關 AI 教育。

英特爾於 2020 年首次提出包含履責（Responsible）、包容（Inclusive）、永續（Sustainable）、賦能（Enabling）四大主軸的「RISE」策略和目標。並以此策略訂定了長達十年的架構，旨在善用英特爾的技術、員工的專業和熱忱，打造一個實踐前述四大主軸理念的世界。

英特爾於 2023 年和 2024 年初的重要進展，在 Responsible「履責」方面，英特爾持續關注永續和負責任的 AI，以及負責任的供應鏈業務實踐。隨著 AI 持續發展，英特爾積極確保以負責任和永續的方法使用 AI 技術。

2023 年，英特爾更新負責任的 AI 策略和原則，以反映最新的創新和新興風險。此外，英特爾也首次推出為期 16 週（共 64 小時）的 AI 應用倫理和永續發展課程，為開發人員和 AI 使用者提供相關 AI 教育。

供應鏈高度複雜，且包含許多變動性因素。英特爾的供應商責任計畫旨在將對人權的尊重納入整體供應鏈中。英特爾 2030 年的目標之一即是確保 100% 的簽約供應商和高風險供應商皆重視人權。2023 年，藉由稽核和評估規範，英特爾已確保 25% 的供應商達到此要求。

再者，英特爾也更新 2030 年目標的相關措施，以反映公司對於人權的持續重視。適用對象不僅只是供應鏈最上游的供應商，也涵蓋所有高風險供應商。

Inclusion「包容」方面，英特爾持續致力於打造包容的工作環境，讓所有員工皆能充分發揮潛能。多元、平等和包容對於推動創新和實現強勁的業務成長至關重要。英特爾的 2030 年目標也包含了對於打造包容職場及善用市場人才的遠大抱負。要在這些領域取得進展，不僅需要時間累積，更需要堅強決心。

直至 2023 年底，英特爾已達成以下成就，包括 25% 的技術職位由女性擔任，高於 2022 年的 24.7%，2.4% 的英特爾全球員工和 5.3% 的美國員工為身心障礙人士，高於 2022 年底 2.2% 和 4.9%，以及全球 19% 的高階領導職由女性擔任，略高於 2022 年的 18.9%。

隨著經濟局勢變化和英特爾供應商生態系的轉變，英特爾在推動多元化供應商的支出達到 16 億美元，這是繼 2022 年創下 22 億美元的歷史紀錄之後的又一里程碑。至 2025 年底，英特爾預計將實現每年向美國以外地區由女性領導的供應商採購達 5 億美元的目標。

此外，英特爾也於 2023 年擴大了其數位能力整備計畫（Digital Readiness Programs），積極與 28 個國家合作，為近 24,000 間機構、600 萬人提供提當前和未來職場所需的 AI 技能培訓。

Sustainable「永續」方面，英特爾因應氣候變遷的挑戰，積極採取多項措施，包括強化節能和節水、減少溫室氣體排放、致力打造更永續的供應鏈，以及利用技術協助客戶及各方減少環境影響。隨著組織發展，英特爾持續致力於在氣候、水資源和廢棄物三大主要領域減少環境足跡。

2023 年，英特爾在美國、歐洲、馬來西亞、越南和中國等地區實現了 100% 再生能源電力供應，哥斯大黎加也即將達成 100% 的目標。此成果也使英特爾於全球使用的再生能源電力總量達到 99%。

此外，英特爾在碳盤查範疇一和範疇二的排放量也較 2019 年的基準減少了 43%。自 2021 年以來，供應商減少溫室氣體排放的行動已使英特爾供應鏈的排放量減少約 9%。

英特爾 2023 年也透過流域復育計畫節省了約 102 億加侖的用水量，並復育水資源達 31 億加侖，並在美國、哥斯大黎加、墨西哥和印度的工廠實現了水資源正效益的目標。英特爾預計將在 2024 年節省並復育總計 135 億加侖的水資源，有望在 2030 年前實現節水目標。

至於廢棄物方面，至 2023 年底，在英特爾所產生的廢棄物中，僅 6% 被送往垃圾掩埋場，其餘約 63% 的製造廢棄物（76,000 噸）則採用循環策略（升級再造）加以處理。儘管 2023 年的建築廢棄物有所增加，但廢棄物總量較 2022 年下降。

英特爾也致力於將永續設計理念融入產品、平台、軟體和服務中，以打造更永續的運算方案。英特爾 2030 年的目標之一便是將客戶端和伺服器處理器的能源效率提升 10 倍。目前，英特爾也正往此目標邁進，這都有賴於英特爾的節能核心技術，包括英特爾第 13 代 Intel® Core™處理器、Intel® Core™ 第 14 代桌上型處理器、Intel® Core™ Ultra 處理器以及第 5 代 Intel® Xeon® 可擴充處理器。

Enabling「賦能」方面，英特爾致力於透過科技的力量賦能數位世界的下一代，打造一個更美好的世界。英特爾基金會和英特爾的員工透過公益活動及捐款方式，長期投入可觀的貢獻。

2023 年一年間，英特爾員工的志工服務總時數超過 100 萬小時，自 2020 年來共累計 380 萬小時，這也使本公司距離「2030 年前達成 1,000 萬小時的服務時數」的目標更進一步。此外，自 1988 年成立以來，藉由各項計畫和 STEM 倡議，英特爾基金會向地方社區和弱勢族群的支援投入已達 8.19 億美元。