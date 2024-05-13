WSJ：英特爾與阿波羅接近達成逾110億美元愛爾蘭晶圓廠投資

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-13 20:46

根據《華爾街日報》(WSJ) 周一 (13 日) 援引知情人士消息報導，英特爾 (INTC-US) 正與阿波羅全球資產管理公司 (Apollo Global Management) 就一項交易進行深入談判，該交易涉及阿波羅全球資產管理公司替英特爾的愛爾蘭晶圓建廠計畫提供逾 110 億美元的資金。

知情人士表示，兩家公司正在進行排他性談判，可能在未來幾周達成協議。

這種潛在的合作關係正值世界各地的超級大國撥出數千億美元，支持英特爾等公司建立下一代半導體製造業之際。美國和歐盟主導了這些融資努力，一方面是為了挑戰中國在晶片領域的主導地位，另一方面也是為了減少其對亞洲供應的依賴。

截稿前阿波羅和英特爾均拒絕置評。另有外媒上個月報道稱，除阿波羅外，包括 KKR & Co.(KKR-US) 和 Stonepeak 在內的其他另類資產管理公司此前也曾就為英特爾在愛爾蘭的工廠提供資金進行過談判。

作為季辛格扭轉局面努力的一部分，英特爾正在成為一家所謂的代工廠——為其他公司生產晶片的合約製造商。今年 4 月，英特爾表示，其新代工部門在 2023 年的銷售額為 189 億美元，低於前一年的 275 億美元，而且新部門的營運虧損已經擴大，此後該公司股價暴跌。這家晶片製造商當時警告說，可能在幾年內無法達到損益平衡點。

英特爾已向全球各地的晶片工廠投入了數十億美元。該公司去年 12 月表示，在從以色列政府獲得價值 32 億美元的獎勵後，將在以色列投資 250 億美元。今年 6 月，它與德國達成一項協議，在半導體業務上投資約 300 億歐元 (320 億美元)。