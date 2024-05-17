陸科技股強彈！Michael Burry等投資大咖紛加碼 京東、阿里巴巴成最大持股

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 14:55

根據最新揭露的監管文件，電影「大賣空」主角原型 Michael Burry 旗下投資公司 Scion Asset Management 今年首季加碼中國大型科技股，增持電商公司京東 (JD-US) 的股份 80%，成為最大持股，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 獲增持 5 萬股之後成為 Scion 第二大持股，總價值約為 900 萬美元。此外，Scion 今年首季亦增持總值 420 萬美元的百度 (09888-HK)(BIDU-US) 股票 。

與此同時，億萬富翁投資人 David Tepper 的避險基金 Appaloosa Management 今年首季也加碼中國科技股，對阿里巴巴的持股增逾一倍，在其 67 億美元股票投資組合中，這家中國電商巨頭成為最大持股。

上述股價差異可能是因為阿里巴巴面臨的獨特挑戰，像是激烈的價格戰和管理層變動，這些因素可能影響市場信心和公司股價表現。

分析師們認為，儘管阿里巴巴業績下滑，但這不應被視為整個科技行業前景的指標，財富山資產管理有限公司基金經理表示，阿里巴巴目前面臨著比騰訊更艱難的戰鬥，因投資人將中國科技品牌視為成熟企業，並專注於底線。相比之下，騰訊在擺脫困境後已能夠實現收益。

至於京東，在面對激烈市場競爭和經濟放緩的雙重挑戰下，該公司透過降價跟增加購物津貼的策略，實現 7% 的收入成長。為因應來自阿里巴巴、拼多多和字節跳動等競爭對手的壓力，京東近幾個月採取折扣促銷和其他福利措施，並將一些一線員工的薪資翻倍，並向平台上的影音內容創作者提供 10 億元的補貼和獎勵。

由於消費者情緒依然低迷，京東也在加大國際擴張的力道，包括考慮並最終放棄收購英國電子零售商 Currys，另外還在 AI 領域的努力也有收穫。

但彭博行業研究分析師 Catherine Lim 指出，今年首季京東零售運營獲利年增率可能連兩季下滑。在跟阿里巴巴、抖音等其他零售商的激烈競爭中，京東的收入成長恐受免費送貨服務與員工薪資上漲影響。此外，京東在今年首季度推出的新免費退貨服務也可能導致成本上升。

此外，跟其他科技公司一樣，京東加強股票回購計畫，打算在 2027 年 3 月前回購價值高達 30 億美元的股票。根據彭博行業研究估計，今年首季回購量增加六倍，顯示今年可能會有更多的回購行動。