陸科技股強彈！Michael Burry等投資大咖紛加碼 京東、阿里巴巴成最大持股
鉅亨網新聞中心 2024-05-17 14:55
根據最新揭露的監管文件，電影「大賣空」主角原型 Michael Burry 旗下投資公司 Scion Asset Management 今年首季加碼中國大型科技股，增持電商公司京東 (JD-US) 的股份 80%，成為最大持股，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 獲增持 5 萬股之後成為 Scion 第二大持股，總價值約為 900 萬美元。此外，Scion 今年首季亦增持總值 420 萬美元的百度 (09888-HK)(BIDU-US) 股票 。
與此同時，億萬富翁投資人 David Tepper 的避險基金 Appaloosa Management 今年首季也加碼中國科技股，對阿里巴巴的持股增逾一倍，在其 67 億美元股票投資組合中，這家中國電商巨頭成為最大持股。
但根據最新財報表現，相較於阿里巴巴，騰訊 (00700-HK) 今年首季表現遠優於阿里巴巴，凈利年增 62%，阿里巴巴凈利卻大幅下降 96%。 這一對比反映了兩家公司在市場上的不同表現和投資者對它們的不同反應。騰訊今年來在香港上漲超過 35%，阿里巴巴僅上漲約 13%。
上述股價差異可能是因為阿里巴巴面臨的獨特挑戰，像是激烈的價格戰和管理層變動，這些因素可能影響市場信心和公司股價表現。
分析師們認為，儘管阿里巴巴業績下滑，但這不應被視為整個科技行業前景的指標，財富山資產管理有限公司基金經理表示，阿里巴巴目前面臨著比騰訊更艱難的戰鬥，因投資人將中國科技品牌視為成熟企業，並專注於底線。相比之下，騰訊在擺脫困境後已能夠實現收益。
至於京東，在面對激烈市場競爭和經濟放緩的雙重挑戰下，該公司透過降價跟增加購物津貼的策略，實現 7% 的收入成長。為因應來自阿里巴巴、拼多多和字節跳動等競爭對手的壓力，京東近幾個月採取折扣促銷和其他福利措施，並將一些一線員工的薪資翻倍，並向平台上的影音內容創作者提供 10 億元的補貼和獎勵。
由於消費者情緒依然低迷，京東也在加大國際擴張的力道，包括考慮並最終放棄收購英國電子零售商 Currys，另外還在 AI 領域的努力也有收穫。
但彭博行業研究分析師 Catherine Lim 指出，今年首季京東零售運營獲利年增率可能連兩季下滑。在跟阿里巴巴、抖音等其他零售商的激烈競爭中，京東的收入成長恐受免費送貨服務與員工薪資上漲影響。此外，京東在今年首季度推出的新免費退貨服務也可能導致成本上升。
此外，跟其他科技公司一樣，京東加強股票回購計畫，打算在 2027 年 3 月前回購價值高達 30 億美元的股票。根據彭博行業研究估計，今年首季回購量增加六倍，顯示今年可能會有更多的回購行動。
截至周四 (16 日)，京東在美國上市的股價今年已上漲 18.62%，而阿里巴巴的股價則上漲約 11.86%，百度同期則下跌 5.46%。
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