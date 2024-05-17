Fed巴金：央行需要多一點時間替通膨降溫

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-17 00:14

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周四 (17 日) 接受《CNBC》採訪時表示，聯準會 (Fed) 需要在更長一段時間內保持高利率，好讓通膨降至 2% 目標，原因是服務價格上漲。巴金是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，有對利率決策的投票權。

他表示，美國的需求需要放緩一點，才能達到 Fed 的通膨目標，而隨著供應鏈的恢復，商品通膨已大幅降溫。

對於利率政策方面，他認為要以正確的方式達到 2% 目標，由於服務通膨方面還有許多變化，因此需要將利率維持在高峰更長一段時間，直到決策者有信心通膨走在正確的道路上。

美國勞工統計局 (BLS) 周三公布數據顯示，衡量美國潛在通膨的指標 4 月份出現 6 個月來的首次降溫，所謂的核心消費者物價指數 (不包括食品和能源成本) 比 3 月份成長 0.3%，結束連續三次高於預期的數據，先前連番加速成長引發通膨變得根深蒂固的擔憂。

對於先前的經濟數據，巴金表示上月零售銷售停滯的報告顯示「消費者支出不錯但不是很大」，不過這也是問題的一部分，即需求仍熱絡。