三大利多簇擁！人民幣兌美元連兩日大漲 最高拉升近400點

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 12:37

人民幣兌美元 (USDCNY) 匯率今 (16) 日再度大漲，離岸人民幣升至 7.2 附近，連兩個交易日出現大漲行情，人民幣兌美元拉升近 400 點，主要受到三大利多消息刺激。

《券商中國》報導，今日一大早離岸人民幣又開啟一波大漲，近兩個交易日最大漲幅已近 400 點，且帶著 A50 的情緒也逐漸轉暖。從人民幣中間價來看，目前人民幣兌美元維持在 7.1 上下，明顯高於離岸人民幣匯率。這代表市場上相關方對於人民幣匯率有著偏強的引導。

南華期貨認為，若要看到美元兌人民幣即期匯率短期內出現更大幅度的走升，需要先看到中國央行進一步擴大中間價的上行空間，否則匯率大概率還是在 7.18 到 7.28 波動，主要運行區間在 7.2 上方。

隨著離岸人民幣交易活躍度轉升，香港 RTGS 系統清算額創歷史新高，而在此背景之下，今天早上又傳出香港金管局最快明 (17) 日公佈在港推出數位人民幣。此外，由於美國周三 (15 日) 數據顯示通膨壓力緩解，市場預期聯準會 (Fed) 今年將鬆綁貨幣政策，美元指數出現殺跌。

中國央行下周三 (22 日) 也將透過香港金管局債務工具中央結算系統 (CMU) 債券投標平台，招標發行今年第四期和第五期中央銀行票據，總額為 500 億人民幣。

另據工銀亞洲數據，截至今年首季，香港人民幣存款規模為 9446.6 億人民幣，較去年同期升 19%，離岸人民幣交易活躍度轉升，跨境貿易結算有關的人民幣匯款總額升至歷史第三高水準，香港 RTGS 系統清算額創歷史新高。4 月各期限人民幣遠期 NDF 均值轉升，USD/CN 期貨市場交易量增加。

此外，中國不斷推出刺激房市政策，繼周三杭州臨安出手收購，南京首套房利率調至最低後，蘭州、合肥等城市今日早上又相繼傳出房市利多消息。