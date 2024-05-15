鴻海法說會重點整理／第1季EPS不如預期，但3產品線強勁成長？

鉅亨研報 2024-05-15 11:48

豐學 PRIME 鴻海個股追蹤限時開放，一起看鴻海最新營運狀況吧！鴻海法說會公布 1Q24 財報，稅後 EPS 1.59 元低於預期。1Q24 本業毛利率 6.3% 優於預估 6.1%，因費用率較預估高，營益率 2.8％大致符合預期。儘管第一季獲利不如預期，但 3 大產品線有望挹注未來成長動能。

一、最新動態與營收表現

夏普虧損認列無礙本業營運：

鴻海法說會公布 1Q24 財報，稅後 EPS 1.59 元低於預期。1Q24 本業毛利率 6.3% 優於預估 6.1%，因費用率較預估高，營益率 2.8％大致符合預期。業外因權益法認列投資夏普虧損約 105 億元，稅後淨利 220 億元，低於預估的 329 億元。公司表示夏普認列其子公司堺工廠中小尺寸面板廠減損後 (2023 年為認列大尺寸面板廠)，將朝向輕資產轉型為 AI 資料中心，夏普最壞狀況已過去，協助加速轉虧為盈。

二、未來展望與財務分析

2Q24 三大產品線強勁成長：

鴻海展望 2Q24 整體營收季對季、年對年皆顯著成長。

(1) 雲端網路產品展望季增、年增強勁，主要來自 AI 伺服器需求持續增強，以及一般伺服器及網通產品同步回升。

(2) 電腦終端產品因筆電及平板新品出貨，同樣為強勁季增年增表現。