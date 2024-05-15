search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

鴻海法說會重點整理／第1季EPS不如預期，但3產品線強勁成長？

鉅亨研報 2024-05-15 11:48

cover image of news article
鴻海法說會重點整理／第1季EPS不如預期，但3產品線強勁成長？(圖:shutterstock)

豐學 PRIME 鴻海個股追蹤限時開放，一起看鴻海最新營運狀況吧！鴻海法說會公布 1Q24 財報，稅後 EPS 1.59 元低於預期。1Q24 本業毛利率 6.3% 優於預估 6.1%，因費用率較預估高，營益率 2.8％大致符合預期。儘管第一季獲利不如預期，但 3 大產品線有望挹注未來成長動能。

一、最新動態與營收表現

夏普虧損認列無礙本業營運：

鴻海法說會公布 1Q24 財報，稅後 EPS 1.59 元低於預期。1Q24 本業毛利率 6.3% 優於預估 6.1%，因費用率較預估高，營益率 2.8％大致符合預期。業外因權益法認列投資夏普虧損約 105 億元，稅後淨利 220 億元，低於預估的 329 億元。公司表示夏普認列其子公司堺工廠中小尺寸面板廠減損後 (2023 年為認列大尺寸面板廠)，將朝向輕資產轉型為 AI 資料中心，夏普最壞狀況已過去，協助加速轉虧為盈。

二、未來展望與財務分析

2Q24 三大產品線強勁成長：

鴻海展望 2Q24 整體營收季對季、年對年皆顯著成長。

(1) 雲端網路產品展望季增、年增強勁，主要來自 AI 伺服器需求持續增強，以及一般伺服器及網通產品同步回升。

(2) 電腦終端產品因筆電及平板新品出貨，同樣為強勁季增年增表現。

完整內容請至豐雲學堂觀看

延伸閱讀：

  1. 如何掌握 2024 台灣產業趨勢？先了解基礎知識！14 大台股產業重點與產業鏈簡介一文看懂
  2. 好康逗相報！豐學 PRIME 期間限定 40% off，再享兩週延長效期！
  3. 高股息 ETF 換股潮來臨，誰將成為新寵兒? 新舊高股息 ETF 潛在成分股總整理





Empty