〈台股盤後〉台積電寫天價、金融股助攻 創高收21147點上漲161點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-15 14:19

美股收漲，台股今 (15) 日在台積電續創新天價、金融股走強下，今 (15) 日衝上 21000 萬點關卡，盤中來到 21308.32 點新高、收 21147.21 點，也是歷史收盤新高，上漲 161.25 點或 0.77%，成交量 4893 億元；櫃買指數則上漲 0.4 點或 0.16%，收 248.35 點。

台積電今日盤中來到 844 元，創新天價，收盤 839 元，上漲 14 元或 1.7%，除了台積電外，金融股今日也是推升大盤向上的另一動能，國泰金漲 4%、富邦金漲 3%，中信金漲 2.4%，元大金、新光金、開發金等漲逾 1%。

其他電子權值股表現來看，聯發科則收平盤，緯創漲 3%、子公司緯穎也漲 5%，台光電、友達均漲逾 2%，不過，鴻海、廣達、聯電均收跌，英業達重挫 7%、健策跌近 4%、技嘉、華碩、仁寶跌逾 2%。

高價股方面，世芯 - KY 受惠亞馬遜入股的消息，今日大漲半根停板，旭隼漲 3.8%、創意漲 2.9%、川湖漲 2.4%，不過，大立光、嘉澤跌逾 1%，祥碩跌 2.3%。