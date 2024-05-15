〈焦點股〉長榮Q1大賺卻跌半根停板？法人提這些原因

貨櫃航商長榮 ( 2603-TW ) 公布第一季稅後純益 173.82 億元，年增 244.7%，每股純益 (EPS)8.14 元，創 2022 年第四季以來的單季次高，不過，今 (15) 日早盤股價一度跌超過半根停板，顯示投資人並不買單，法人指原因可能是本業獲利不如預期，本次財報主要是業外獲利貢獻較顯著。

展望後市，隨著近期 SCFI 運價波段大漲達 30%，歐洲港口已出現塞港和缺櫃現象，緊接著 5 月起逐漸進入海運傳統旺季，海運業仍是看旺，尤其若航商 6 月再調高 GRI(綜合費率附加費)，將支撐運價易漲難跌，法人仍期待第二季、第三季獲利有上修空間。