〈焦點股〉鴻海展望正向 開低走高翻紅戰波段高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-15 11:32

鴻海 (2317-TW) 首季財報雖然未優於預期，但第二季展望佳，加上 AI 伺服器、電動車業務利多，今 (15) 日開盤雖然一度下挫近 3.8%，但開低走高，盤中翻紅，挑戰波段高點 175 元。

鴻海第一季營收 1.32 兆元，季減 29%、年減 9%；毛利率 6.32%、營益率 2.78%，無論相較前季還是去年同期，都繳出雙率雙升的表現，稅後純益 220.09 億元，季減 59%、年增 72%，每股純益 1.59 元。

雖然首季獲利沒有特別亮眼，但鴻海估第二季營收將有顯著季、年增，且成長幅度將優於過往三年的平均表現，全年展望維持顯著成長，但 AI 伺服器需求強勁，訂單能見度提升，優於前次法說。

此外，鴻海電動車也有斬獲，日本市場布局推進，新增 2 個 CDMS 客戶，下半年將陸續簽約，美國也有新增客戶；車款方面，MODEL C 甫拿下台灣電動車 4 月銷售冠軍，將持續加速交付，MODEL B 也預計明年上半年量產。