〈鴻海法說〉Q1雙率雙升 純益220億元年增7成 EPS1.59元

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說並公告第一季財報，毛利率、營益率無論相較前季還是去年同期，都繳出雙率雙升的表現，加上業外虧損收斂，稅後純益 220.09 億元，季減 59%、年增 72%，每股純益 1.59 元。