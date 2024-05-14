〈鴻海法說〉Q1雙率雙升 純益220億元年增7成 EPS1.59元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-14 14:43
鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說並公告第一季財報，毛利率、營益率無論相較前季還是去年同期，都繳出雙率雙升的表現，加上業外虧損收斂，稅後純益 220.09 億元，季減 59%、年增 72%，每股純益 1.59 元。
鴻海第一季營收 1.32 兆元，季減 29%、年減 9%；毛利率 6.32%，季增 0.2 個百分點、年增 0.28 個百分點；營業利益 367.51 億元，季減 25%、年減 9%；營益率 2.78%，季增 0.13 個百分點、年增 0.005 個百分點；淨利率 1.66%，季減 1.21 個百分點、年增 0.79 個百分點。
此外，鴻海去年首季因認列轉投資夏普（Sharp）投資損失 173 億元、業外大虧 201 億元，影響獲利表現，今年首季業外虧損 42 億元、大幅收斂，也帶動整體獲利表現較去年同期顯著提升。
鴻海表示，第一季營收表現符合公司預期，四大產品類別來看，消費智能、電腦終端、元件及其他均符合預期，雲端網路雖然季對季符合持平預期，但年增表現略低於公司預期。
若以營收比重來看，鴻海第一季消費職能產品占 38%、雲端網路產品占 28%、電腦終端產品占 18%、元件及其他產品占 6%。
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