〈鴻海法說〉AI伺服器首季營收年增近2倍 能見度提升全年逐季向上
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-14 18:30
鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，經營團隊表示，受惠 AI 伺服器需求強勁，帶動整體訂單能見度優於前次法說；全年來看，AI 伺服器可望逐季向上，且一般伺服器、網通產品也看到回升。
鴻海副總暨發言人巫俊毅表示，鴻海第一季 AI 伺服器營收較去年同期增加近 200%、預計今年逐季成長；若以營收比重來看，AI 伺服器占首季伺服器營收比重已將近 4 成，全年比重估維持 4 成水準。
巫俊毅說明，現有 ICT 市場規模將近 1 兆美元，而有些研調機構也預期，AI 產業在 7-8 年之內，就會超過 1 兆美元的規模，其中硬體就超過一半，這部分是鴻海可以發揮的地方，可以帶來很大的貢獻，也會帶動雲端網路產品營收與佔比的明顯提升。
一般伺服器方面，巫俊毅表示，去年底已經由谷底反彈，目前延續趨勢，已經看到大型 CSP(雲端服務供應商) 客戶、品牌業者重啟採購、恢復成長，加上近期大型 CSP 陸續公告展望跟資本支出都很正向，讓鴻海對於今年網路產品能見度更有信心。
巫俊毅表示，鴻海一般伺服器第一季年增雙位數、也優於前季，全年目標雙位數成長，將優於產業表現，整體伺服器將呈現強勁的成長；網通產品方面的需求，也開始回升。
關於在 AI 伺服器產業的垂直整合優勢，鴻海表示，集團幾乎是唯一可以提供從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心，每一個關鍵零組件都可以自行開發的廠商，所以卓越的技術是關鍵。
另外，在全球佈建完整的伺服器生產基地，不僅滿足了客戶在地化的剛性需求，也因為 AI 伺服器生產測試時，對於水、電、氣的要求提高，所以生產製造的能力也大幅提升。
為了滿足客戶最高品質的需求，鴻海除了持續優化產品的系統效能之外，也特別設立了 AI 效能實驗室，透過系統化的分析，做到軟硬整合的最佳化；集團桃園南青廠獲得了全球第一座 AI 伺服器燈塔工廠的認證，展示了集團在 AI 硬體生產製造的領先實力。
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