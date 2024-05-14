〈鴻海法說〉Q2營收估季、年顯著成長 增幅優於過去三年平均

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (14) 日召開法說，展望第二季，經營團隊認為，季、年均顯著成長，季節性增幅將優於過往三年平均；全年維持前次法說預估，但受惠 AI 伺服器需求強勁，能見度有較先前提升。

鴻海表示，第二季四大產品無論季對季、年對年來看，消費智能產品因進入傳統淡季，加上基期回歸正常下，表現估持平；雲端網路、電腦終端、元件及其他等產品類別均有強勁成長。

針對全年展望，鴻海表示，3 月法說會的時候將今年展望從原先的中性，上調到「顯著」成長，這一次展望維持不變，但目前全年的能見度比 3 月時又更好一些，主要是因為 AI 伺服器的需求強勁。