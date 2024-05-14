〈鴻海法說〉Q2營收估季、年顯著成長 增幅優於過去三年平均
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-14 17:24
鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，展望第二季，經營團隊認為，季、年均顯著成長，季節性增幅將優於過往三年平均；全年維持前次法說預估，但受惠 AI 伺服器需求強勁，能見度有較先前提升。
鴻海表示，第二季四大產品無論季對季、年對年來看，消費智能產品因進入傳統淡季，加上基期回歸正常下，表現估持平；雲端網路、電腦終端、元件及其他等產品類別均有強勁成長。
鴻海說明，第二季雲端網路受惠 AI 伺服器需求增強；電腦終端產品則受惠客戶新品上市、終端需求穩定；元件及其他產品方面，連接器、精密元件、鏡頭模組及車用零組件出貨增加。
毛利率方面，鴻海表示，雖然第二季 AI 伺服器需求強勁有利毛利率，但因為四大產品組合變化，以及營收規模增加，會稀釋毛利率表現，不過獲利會隨營收規模增加，公司也會追求獲利最大化。
針對全年展望，鴻海表示，3 月法說會的時候將今年展望從原先的中性，上調到「顯著」成長，這一次展望維持不變，但目前全年的能見度比 3 月時又更好一些，主要是因為 AI 伺服器的需求強勁。
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