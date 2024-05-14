〈鴻海法說〉電動車布局日本市場跨大步 2客戶下半年正式簽約

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-14 19:03

在電動車布局上，鴻海 (2317-TW) 表示，在日本取得了迅速的進展，目前擁有兩個 CDMS 客戶，預計下半年陸續簽約，美國客戶明年也會有進展。在車款方面，除了持續提升 MODEL C 交付速度外，MODEL B 也預計明年上半年量產。

鴻海表示，從去年第四季開始，在日本取得了迅速的進展，日本已成為鴻海最重要的市場之一，目前擁有兩個 CDMS 客戶、並正在進行三個 CDMS 專案，已經與客戶簽訂合作備忘錄，預計在今年第三、四季將簽署正式合約。

鴻海指出，目前看電動車布局比過去稍微正面，相較過去合作多為新創車廠，現在看到傳統車廠陸續加入陣營，也反映電動車市場競爭激烈、價格下滑壓縮獲利，也讓更多車廠由自行生產轉為尋求委外代工，鴻海也會把握這個機會。

在各車款方面，鴻海表示，MODEL C 甫拿下台灣電動車 4 月銷售冠軍，前 4 個月的交付量超過 1500 輛，將持續加快交付的速度，預計第三季前完成目前在手訂單交付，全年出貨量將會超過 1 萬台以上，營收目標超過百億元。

至於 MODEL B 電動車款，鴻海指出，已進入量產開發的階段，預計明年上半年會開始量產；而電動大巴 MODEL T，已投入台灣各縣市公共運輸，目前產能已經不能滿足市場的需求。為了提高產能，高雄橋頭廠已經在上個月動土。

鴻海表示，橋頭廠明年第三季將會開始生產出貨，初期產能約每年 500 輛，2028 年的目標會擴增到 1000 輛。除了既有的電動巴士產線建置外，橋頭新廠也將規劃商用車和乘用車的實驗測試環境，進一步推動台灣的電動車產業。