瓦城Q1每股獲利2.52元 旗下7大品牌將漲價約4.5%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-14 15:57

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (14) 日公布第一季財報，稅後純益 8981 萬元，年減約 40%，每股純益 (EPS)2.52 元，瓦城表示，營收創高但外部各種成本均調漲所致，審慎評估後，決定近三年來將首度調整價格，5 月 21 日旗下 7 個品牌價格平均漲約 4.5%。

瓦城第一季合併營收 15.37 億元，年增 5.27%，並創單季新高紀錄，營業毛利 7.8 億元，年增 0.84%，營業利益 1.17 億元，年減 36.75%，瓦城說明，穩健拓點不停歇，有效拓展營收規模，但人力、食材、物料和租金等營運成本持續攀升。

隨著各類成本攀高，瓦城表示，除了持續努力進行原物料供應鏈管理及營運成本控管，也決定近三年來將首度調整價格，自 5 月 21 日起調整旗下瓦城、非常泰、時時香、1010 湘、大心、YABI Kitchen 和樂子 the Diner 共 7 個品牌餐點價格，平均漲幅約為 4.5%，而月月 Thai BBQ 和甫開幕的 BOBO 則不予變動。

瓦城強調，調漲售價是審慎評估後反映成本，致力於提供顧客高品質的餐飲服務。

展望今年，瓦城目標新增 20-25 家新據點，以「時時香」、「1010 湘」和「瓦城泰國料理」等品牌為拓展主力，並透過對各商場商圈的精準評估，發展最適店型和品牌，今年確定還有 1 個新品牌開出。