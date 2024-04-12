英業達旗下英研智能攜手高通推最新邊緣AI產品 應用場域多元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 15:44

英業達 (2356-TW) 旗下英研智能推出最新智慧邊緣運算產品 QC01，搭載高通 (QCOM-US)QCS6490 處理器，支援多元作業系統。英研智能指出，藉由 QC01 實現邊緣 AI 技術普及化，入門級的運算能力可與更多裝置相容，並應用於各種場域。

英研智能表示，QC01 外型輕巧、無風扇設計，可以簡化安裝流程。英研智能說明，高通 QCS6490 處理器針對物聯網解決方案進行話，可以提供強大的連線和運算能力，專為工業與商業物聯網應用打造。QC01 搭載高通 QCS6490 處理器，NPU 速度可達 2.7GHz。另外，QC01 與同類產品相比，具低功耗、較長生命週期等優勢。

英研智能進一步指出，英研智能的 AI 模型使得 QC01 可在多個垂直市場提供多元的功能應用。包括智慧零售、智慧交通、智慧建設、智慧安防、智慧城市、智慧居家以及車隊管理系統。

透過整合智慧邊緣技術，QC01 可以加強安全措施、增加顧客互動並提升效益。QC01 應用的場域非常多元，可用於優化客戶流量的排隊分析、跌倒偵測以提供即時救護、交通管理的車輛計數，以及為確保產品新鮮度，優化庫存管理的冷藏門監控。