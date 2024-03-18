今年全球伺服器出貨估增 4.9% 英業達增最多穩居龍頭、廣達第二

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-18 11:16

根據 DIGITIMES 最新研調，分析師蕭聖倫預估，今年全球伺服器出貨可望增加 4.9%，不過規模不及疫情期間 1600 萬至 1800 萬台的水準。但是蕭聖倫認為，台廠伺服器整體出貨表現將優於全球，主要受惠台廠占北美雲端業者代工比率較高，英業達 (2356-TW) 與廣達 (2382-TW) 位居前 2 大。

蕭聖倫表示，前 6 大代工廠中，預期英業達出貨比重將提升最多，穩居龍頭，主因為亞馬遜 (AMZN-US) 以及 Google(GOOG-US) 的傳統與 AI 伺服器訂單皆成長。廣達出貨占比也有望顯著提升，因受惠 Google 通用型伺服器平台訂單，以及多數雲端大廠 AI 伺服器訂單增加。

蕭聖倫觀察，通膨觸頂以及生成式 AI 需求可望推動整體企業投資，不過除了大型雲端業者外，一般企業仍較謹慎。北美大型雲端業者在雲服務相關需求更穩定的情況下，對平台更新更為積極，對整體伺服器採購量可望成長 9%；品牌方面，總體表現則將近持平，不如中系雲端業者將成長 3%。