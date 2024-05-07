〈電子五哥營收〉英業達受惠AI伺服器出貨旺 4月營收登22個月新高

英業達 ( 2356-TW ) 今 (7) 日公告 4 月營收 510.48 億元，年月雙增，更登上 22 個月以來新高。英業達管理團隊表示，4 月營收表現亮眼主因為 AI 伺服器出貨暢旺，帶動 4 月營收表現。

英業達 4 月營收 510.48 億元，月增 2.66%，年增 38.46%，創下 22 個月以來新高紀錄。累計今年 1 至 4 月營收 1815.54 億元，年增 15.6%。筆電出貨方面，4 月出貨 150 萬台，月減 11.6%，年增 7.14%。

英業達管理團隊表示，4 月營收成長動能來自主要來自伺服器出貨暢旺，其中 AI 伺服器表現又更為亮眼，加上第二季為中國市場旺季，都帶動整體伺服器出貨表現。此外，筆電出貨狀況也不錯，也挹注 4 月營收。