英業達旗下英研智能結合三方優勢 開創邊緣AI智慧工廠應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-24 18:01

英業達 (2356-TW) 旗下英研智能今 (24) 日在 secutech 2024 上展示邊緣 AI 的智慧工廠應用案例，攜手 Canon 和 Network Optix，三方結盟共同開發合作，透過邊緣 AI 技術，將關鍵零組件自動組裝到伺服器主機板上。

英研智能表示，將其經過市場驗證的 3 種邊緣 AI 裝置，包括 ucon、psox 及 ucox，與內部研發的 AI 模型，整合 Canon 先進的網路攝影機和 Network Optix 的智慧影像解決方案 (Nx EVOS)，以精確控制機器人手臂，實現組裝自動化。

Canon 透過在智慧交通管理方面的合作，為英研智能長期的合作夥伴。Canon 專業的影像監控設備已與英研智能邊緣 AI 裝置無縫整合，且已部署在台灣多個城市，驅動動態號誌，紓解交通壅塞。透過此次新的合作，雙方將邊緣 AI 與視覺技術的整合拓展到新的視野。

Network Optix 則是影像軟體領域的公司，英研智能的邊緣 AI 裝置可以在 Nx EVOS 控制台上進行管理，可以透過單一管理平台記錄和分析機器人手臂的故障或失誤。透過這種整合，英研智能增強邊緣 AI 裝置的管理功能，希望可以服務更多客戶群。