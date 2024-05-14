「鉅亨買基金」AI 投資峰會 解碼AI應用商機及投資機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 20:53

OpenAI 於 2022 年底問世，生成式 AI 大量進入生活，這不止是科技產業的革命，也意味龐大的投資機會。鉅亨買基金與天下雜誌於昨 (13) 日共同舉辦 2024【解碼 AI，掌握創利金鑰】投資峰會，邀請數位發展部數位產業署、微軟、鴻海研究院人工智慧研究所等專家暢談百年一遇 AI 趨勢，更攜手路博邁投信、百達投顧、法盛投資管理以及安聯投信等投資專家，剖析 AI 產業投資契機。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，今年跟天下雜誌合作，邀集官方、產業界以及境內外基金公司一起舉辦這場 AI 論壇。不止希望能幫投資大眾掌握第一手的技術發展與應用趨勢，也希望讓大家了解主動式基金更能夠為投資者發掘潛在機會，也就是我們常在說的，主動式基金的美好。

張榮仁進一步指出，鉅亨買基金是國內最大的民營基金平台，不同於傳統的銀行面對面的基金銷售方式，是用數位科技來服務基金投資人，成立到現在九年，每月銷售動能達 60 億至 70 億元，已晉身為全台灣第五到第六大的基金銷售機構。他更強調，作為一家金融科技業者，鉅亨買基金也很關注 AI 的應用，五年前就與工研院合作開發全台第一個「懂配息」的 AI 理財機器人 - 阿發總管，並運用鉅量資料分析與深度學習的技術，成為一個持續「會進化」的機器人理財方案; 另外，也在 2023 年發表 AI 趨勢最主要受惠國美、日、台的基金投組搭配，我們稱為「AI 金三角」的投資組合，表現也相當出色。

數位發展部數位產業署署長呂正華在致詞時表示，以台灣而言，目前正在推動的「台灣 AI 行動 2.0」，便是希望在 2026 年達成三大項目標：以 AI 帶動產業轉型升級、協助增進社會福祉，讓臺灣成為全球 AI 新銳為願景。以台灣一家中小型的緞帶工廠為例，導入 AI 進行設計以及調色，之後在其官方網站上架產品敘述，並且使用多國語言翻譯，最後甚至能進行語意判別，就能與國外廠商直接進行生意溝通。

論壇中台灣微軟首席營運長暨客戶成功事業群總經理陳慧蓉分享 AI 產業發展，她表示，AI 服務在台灣已導入 12 個產業，創造逾 6 億商機，未來 AI 不只用於 IT 產業，更會在智慧製造、智慧醫療等產業有更多的應用。陳惠蓉更提到，目前約 75% 員工，不論公司規定與否，也都自行使用 AI 相關服務；她更以自身舉例，當她需要準備 90 分鐘的教育訓練課程時，她只需要下指令給 AI，就能完成課綱與課程簡報。陳慧蓉強調，「沒有 AI 取代人類，只有會用 AI 的人取代不會用 AI 的人」。

至於在製造業，AI 同樣帶來企業的翻轉。鴻海研究院人工智慧研究所所長栗永徽表示，鴻海的戰略是成為「平台打造者」，而目標在三大平台，也就是智慧製造、智慧電動車以及智慧城市。鴻海擁有強大伺服器製造能力，以智慧城市的概念來說，希望可結合「AI 工廠」的概念，透過持續蒐集大數據，不斷優化城市治理。

法盛投資管理董事總經理陳家銘分析，AI 技術的發展才剛萌芽，效益不外乎提高生產效率及新產品、解決方案的開發。法盛將 AI 的發展區分為：供應鏈、設計軟體、醫療自動化、工廠自動化、辦公室自動化、消費與服務自動化等六大主題。AI 發展的長期過程中時快時慢，但投資人莫忘其指數型爆炸成長的本質，若在所有股票中科技等成長股是皇冠，AI 類股就是那皇冠上的寶石。

除了生成式 AI 相關類股，百達投顧總經理林秋瑾補充，人形機器人會是機器人科技的下一步。同時更提到商業應用的自動化是未來趨勢。而機器人科技投資範疇鎖定三大主要領域：自動化、機器人與人工智慧。自動化不僅是工廠生產的自動化，還有商業流程自動化，如 APP 叫車、線上預訂飯店，這些都是值得關注的投資商機。

另一方面，台灣身為全球 AI 浪潮不可或缺的一塊拼圖，路博邁投信總經理黃忠雄認為，預期台灣科技市場的各個次產業、在今明年大致有 15~25% 的營收成長，相較傳統產業來的高。如果用明年的 EPS 來算現在的本益比的話，目前其實才 16 到 17 倍左右，一般來說，本益比要 20 倍或 20 倍以上，才會是普遍開始被認為偏貴的位置，從此角度來看、科技股可能只到整個循環的半山腰。換句話說，台灣在全球 AI 上的優勢，上下游產業完整，真正應用還有更多可以想像的空間。

儘管 AI 投資的成長趨勢明確，但安聯投信產品投資諮詢部副總裁陳浩誠則提醒投資人，市場氣氛轉變和產業預期修正常造成股價大幅波動。對於這類型投資主題，用定期定額來分散進場時機，分批佈局較適合；藉由紀律性的投資來降低短線消息面和情緒波動的影響，以此累積長期資本利得。