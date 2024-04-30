劉揚偉：AI伺服器成長明確 消費性產品需求回穩 鴻海今年營運優去年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-30 20:43

鴻海 (2317-TW) 預計 5 月 31 日招開股東會，致股東報告書今 (30) 日出爐，董事長劉揚偉表示，雖然對今年資通訊產業景氣保持比較中性的看法，但受惠 AI 伺服器成長明確，加上電腦、智慧型手機等消費性產品可望回穩，預期今年鴻海資通訊本業、整體營運表現都可望優於去年。

劉揚偉表示，去年在經歷了由疫情推動的高速成長階段後，資通訊產業面臨了一系列挑戰，為了抑制通膨，全球各大央行連續升息，不僅導致了經濟成長的放緩，也對新興市場的購買力產生了負面影響，在此複雜的經濟環境下，客戶的需求和拉貨動能較弱，也對鴻海去年的營收產生了影響。

展望今年，劉揚偉預期，全球 GDP 增速將較去年大致持平，消費智能及電腦終端等消費性產品仍會受到全球政經局勢影響，但也看到 AI 與 EV 的成長機會。尤其目前成長最為快速的 AI 伺服器市場、以及仍在成長初期的電動車市場，以確保鴻海能夠在不斷變化的環境中保持領先地位，並且創造另一個成長動能。

而電腦及智慧型手機市場歷經過去兩年的銷售下滑後，IDC 預估電腦及智慧型手機市場今年將擺脫衰退重返成長。隨著消費性產品回穩、傳統伺服器市場逐步回溫，及 AI 伺服器的明確成長趨勢。劉揚偉預期，今年資通訊本業的整體營運會優於去年，雲端網路產品將是今年的主要成長來源。

電子時報研究（DIGITIMES Research）指出，全球伺服器市場去年遭遇多重挑戰，包括後疫情時代對傳統雲服務需求下降、全球高通膨帶來的經濟壓力、以及生成式人工智慧技術需求的激增，對傳統伺服器採購預算產生排擠效應。在這些因素影響下，全球伺服器銷量於去年首次呈現雙位數的衰退。

然而，今年北美雲服務商（CSP）的資本支出前景顯示出明顯的改善跡象。根據彭博今年 2 月初的資訊，北美前四大雲服務商資本支出的金額預計將從去年 2% 的衰退轉為今年超過 20% 的成長，此轉變有望刺激對伺服器採購活動的復甦。