鴻海4月營收5109億元創同期高 AI雲端產品年增超過3成

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (5) 日公告 4 月營收 5108.96 億元，月增 14.16%、年增 19.03%，創歷年同期新高，其中，AI 雲端產品年增幅超過 3 成；累計鴻海前 4 月營收 1.83 兆元，年減 3.11%。

展望第二季，鴻海表示，由於傳統淡季、主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，預估第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。

鴻海表示，4 月四大產品類別均優於前月，受惠客戶拉貨動能較大，電腦終端產品強勁成長、消費智能產品、元件及其他產品、雲端網路產品也都有顯著成長的表現。