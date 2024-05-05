鴻海4月營收5109億元創同期高 AI雲端產品年增超過3成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-05 16:06
鴻海 (2317-TW) 今 (5) 日公告 4 月營收 5108.96 億元，月增 14.16%、年增 19.03%，創歷年同期新高，其中，AI 雲端產品年增幅超過 3 成；累計鴻海前 4 月營收 1.83 兆元，年減 3.11%。
展望第二季，鴻海表示，由於傳統淡季、主要產品進入新舊產品轉換期，能見度大約與目前市場預期相當，預估第二季營運展望將呈現季增、年增的表現。
鴻海表示，4 月四大產品類別均優於前月，受惠客戶拉貨動能較大，電腦終端產品強勁成長、消費智能產品、元件及其他產品、雲端網路產品也都有顯著成長的表現。
年對年方面，鴻海表示，雲端網路產品強勁成長，其中，AI 雲端產品成長超過 3 成，抵銷網通產品庫存調整的影響；元件及其他產品強勁成長、消費智能產品及電腦終端產品顯著成長。
累計前 4 月來看，雲端網路產品因 AI 伺服器需求帶動而有強勁成長、元件及其他產品也強勁成長、電腦終端產品約略持平，消費智能產品則呈現衰退。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇