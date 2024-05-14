卸任無遺憾 黃天牧：面對暴風勁雨仍站穩立場 對金融業有3期許

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-14 19:39

金管會主委黃天牧將於 520 卸任，對於任期 4 年來是否有遺憾？他今 (14) 日感性地表示，一直把每一天都當成最後一天來用，已沒有遺憾了，並再度引述水滸傳中的名言「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，強調面對暴風勁雨，仍依法行政、站穩立場，在離開金管會前，他對金融業有三個期許。

黃天牧指出，任期 4 年來，自己最常強調的就是文化行為及價值，首先，他期許金融業者要以誠信道德奠定社會信任的基礎；第二，健全的治理文化來形塑經營策略；第三，永續的價值內涵成為金融發展的典範。

黃天牧指出，4 年前就任金管會主委，交接時以「不畏懼、不討好、當仁不讓、為所當為」14 字作為施政方針，他自認有做好不畏懼、不討好，最後的評價由社會去決定。

至於擔任主委四年任期，是否有留下遺憾？黃天牧引述水滸傳中名言「誰無暴風勁雨時、守得雲開見月明」，雖然會面臨很多危機或是困境，以及外界的批評指教，但必須要依法行政，站住的立場，在政策上做好解釋回應，在這樣多變化的世界，暴風勁雨是不可避免的，但重點是要有足夠的韌性來面對，並具有足夠的專業來針對問題提出解決方案。

黃天牧進一步提醒，後面兩句話尤為重要，「花開復見卻飄零、殘憾莫使今生留」，一開始看到花盛開，再看它的時候卻都已經凋謝了，因此，人生苦短，當你有機會為國家做事的時候，要盡力為國家做事，不要將來沒有這個機會的時候，才覺得當時應該多做一點。

黃天牧說，自己擁有這樣一個位置，擁有這個權利能夠做事的時候，一定會珍惜能夠做事的時光，和同仁共同去努力，所以今天不會覺得有「殘憾」，他認為，這四年已經全力以赴，盡力做了期待想做的事情。

黃天牧任期內經歷了 COVID-19，產險業防疫險鉅額理賠危機，對此，他表示，業者確實付出了很多損失，當然會有些不同意見，不過，他不便再去做出任何評價，當時的過程就留給大家去評價，僅重申 2022 年提醒業者的論點「財政赤字可以改善，信任赤字難以彌補」。

回顧財政部、金管會 40 年公職生涯，黃天牧說，自己滿懷感恩，一路從金融局時代一步一腳印，獲得長官器重，坐到一定的位置後，學到很多金融監理管理的經驗及能力，然後到了金管會，獲得龔主委的支持，從主秘升到保險局局長，後來陳主委提拔他到證期局，曾主委找他當副主委，最後升上主委，這一路走來，黃天牧認為，每一個階段之所以能夠有能力，都是因為前面階段的磨練與訓練，才能夠有足夠的能力、意志及韌性去面對下一階段的問題。

黃天牧進一步表示，在保險局的 7 年是收穫最多的時期，他曾多次表達「金融監理不是討好的工作」，某種程度上與媒體有點類似，被期待獨立公正，做的是社會公共財。他也經常提及，「困頓跟挫折才能夠生智慧」，當你前面有了一些歷練和煎熬時，才能夠生智慧，去面對未來更挑戰的環境，擁有更強的韌性。