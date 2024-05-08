〈房產〉4月住宅租金指數年增率2.37%創10年來第二高 漲勢仍未變

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 17:40

根據主計處最新資料顯示，全台 4 月住宅租金指數年增率達到 2.37%，年增幅是近 10 年以來的第二高，主要還是因為通膨帶動物價上揚，央行連續升息造成房東的利息增加，房價上揚後會反映到租金上，進而對周邊中古屋也有比價帶動效果。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，兩、三年前租屋的租屋族，可能陸續到了續約或者搬屋的階段，當他們看到現在市場租金時，應該會有很深的感受，不過因為現在房價水準也高，要買房相對負擔重，也只能繼續找合適的房子承租，但發現市場上都是租金上漲後的房子，也只能挑選負擔不要那麼重的房屋，所幸政府的租金補貼與社宅出租政策，可以幫忙房客吸收一些租金上漲的壓力。

最新統計顯示，房租指數裡面的住宅租金指數，4 月為 105.88 指數再度寫下歷史新高，且年增率 2.37% 是近 15 個月以來的單月新高，同時也是近 10 年以來的單月次高紀錄，曾敬德指出，去年 4 月的住宅租金指數年增率已經超過 2%，基本上基期已經不算低，今年 4 月年增率又達到 2.37%，顯示租金並非剛剛開始起漲，而是仍處於較為有感的漲價階段。